Saborosas almôndegas de frango deixa seu almoço ainda mais especial

Refogar a cebola e o alho no azeite de oliva até dourar. Reservar.

Em uma tigela, dispor o frango e o bacon e temperar com sal e pimenta do reino..

Misturar a farinha de pão, formatar bolinhas e em uma frigideira bem quente selar as almôndegas. Reservar.

Adiconar o caldo de frango,dissolver bem a mistura de farinha e adicionar o creme de leite fresco e as raspas de limão siciliano.

Temperar com sal e pimenta do reino e cozinhar até que fique cremoso.

Juntar as almôndegas, polvilhar com a salsinha e servir com fettuccine.