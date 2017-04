Deliciosa receita de Blondie de Chocolate com Frutas Vermelhas

ENQUETE

Uberaba est recebendo diversos eventos com atraes musicais e para muitos eles so motivo de descontentamento, por causa do alto volume. Qual a sua opinio sobre esses eventos?

Concordo, eles trazem muitos investimentos cidade, que fomentam o crescimento

No concordo, o incmodo com o barulho superior ao investimento

Indiferente, o problema no me atinge



Votar