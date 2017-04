Água na boca!

Cortar as pontinhas batatas e então cortar na metade, cortar o miolo e retirar com auxílio de uma colher formando copinhos de batata. Repetir o processo com mais duas batatas.

Cortar as outras duas batatas em palitos e dispor em uma assadeira. Regar as batatas com azeite, temperar com sal e pimenta e levar ao forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 30 minutos.