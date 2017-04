Que tal inovar na cozinha e aprender três receitas saborosas para a Semana Santa?

Que tal inovar na cozinha e aprender trs receitas saborosas para a Semana Santa?



Tartar de Salmão

120g de salmão em cubos pequenos

1 colher (sopa) de Ketchup

1 colher (sopa) Mostarda Dijon

1 colher (chá) Pepino em conserva

1 colher (chá) Alcaparra picado

1 colher (sopa) de Molho Ponzu

1 Cebola Roxa

Salsinha

Cebolinha

Sal e Pimenta do Reino



Modo de Preparo do Molho Tartar:



Pique a alcaparra e o pepino em pequenos pedaços. Depois, coloque em um recipiente e acrescente ketchup, mostarda e o molho Ponzu. Mexa bem até ficar consistente e finalize com sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de Preparo Tartar:

Pique a salsinha, cebolinha e a cebola roxa em pedaços pequenos. Misture com o molho Tartar e o Salmão em Cubos. Mexa bem até ficar homogêneo.

Monte em um prato raso.

Risoto de Frutos do Mar

0,150g Camarão

0,150g Polvo

0,150g Lula

0,150g Arroz Arbório

0,070 g Queijo ralado

01 colher de sopa de manteiga



Modo de Preparo



Em uma frigideira, ao fogo médio, coloque o arroz arbório e o caldo de peixe. Deixe cozinhar de 4 a 5 minutos mexendo aos poucos.

Refogue os frutos do mar em outra frigideira com azeite e sal por 3 a 4 minutos até ficarem dourados.

Misture os frutos do mar com o arroz e deixe cozinhar de 2 a 3 minutos. Por fim, acrescente o queijo ralado e a manteiga em fogo alto mexendo até ficar cremoso.

Sirva em um prato fundo.





Salada do Mar

04 folhas de alface crespa

02 folhas de alface roxa

02 folhas de alface americana

06 folhas de rúcula

02 unidades de camarão

½ unidade de lula

04 unidades de tomate cereja

01 unidade de laranja

06 fatias pequenas de erva-doce

Pistache para decorar

Molho:

½ unidade de limão

01 pitada de sal

02 colheres de chá de azeite



Modo de Preparo



Tempere os frutos do mar com azeite e sal, leve a frigideira até ficar dourado.

Em seguida, monte a salada em um prato raso, intercalando as folhas. Adicione os frutos do mar. Corte os tomates e a laranja em bandas e despeje sobre as folhas.

Por fim, jogue uma pitada de pistache.

Molho para a salada: Junte o limão, sal e o azeite e bata no liquidificador até ficar cremoso. Despeje em um recipiente e tempere a salada.