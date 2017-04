Que tal reunir a família para saborear delicioso Bolo de Páscoa?

Misturar os ovo, açúcar, óleo e cacau até obter uma mistura uniforme.

Adicionar o leite e a farinha e misture. Acrescentar o fermento.

Transferir a massa para duas formas de 21 cm untadas.

Levar para assar em forno preaquecido à 180ºC por 30 minutos ou até que fazendo o teste do palito, ele saia limpo.

Aquecer em uma panela o leite condensado, cacau e manteiga. Cozinhar por 12 minutos em fogo médio até obter ponto de brigadeiro.

Em uma vasilha, colocar o chocolate e o creme de leite, levar para o microondas em intervalos de 30 segundos até que o chocolate derreta. Levar a mistura para a geladeira para esfriar e endurecer.

Quando o bolo, recheio e cobertura estiverem completamente frios deve-se começar a montagem.

Nivelar os bolos, retirando as tampas.

Colocar um bolo por cima do outro e corte com a faca deixando um lado levemente maior do que o outro.

Rechear a parte maior com o brigadeiro e cubrir com a parte do outro bolo que tenha o mesmo tamanho.

Transferir para o prato em que irá servir, montando as duas metades em pé.

Com as duas partes menores que sobraram do bolo, deve-se espalhar o recheio e colocar cada parte de um lado do bolo.

Levar para a geladeira por 30 minutos.

Com uma faca, retirar o excesso de bolo, modelando uma meia lua para formar o formato de ovo.