Dia de delícia

Ingredientes

Observações

LEITE CONDENSADO: Se desejar mais doce coloque ½ lata de leite condensado em cada camada de mousse (nutella e leite ninho),

OREO: Ela é opcional, mas assim temos mais uma textura nessa magnifica torta.

GELATINA: Essa quantidade temos uma torta bem firme, se você gostar mais suave pode usar ½ pacote para cada camada, mas ai deixe gelar por pelo menos 4 horas antes de remover da forma.

MANTEIGA: Se você quiser um Brownie mais molinho mesmo dentro da geladeira, pode usar Margarina no lugar da manteiga ou ainda Óleo, mas no caso do Óleo use apenas ¼ xícara (chá) ok?

CONSERVAÇÃO: Depois de pronto essa torta pode ficar um tempo fora da geladeira em dias não muito quentes, tipo umas 2 horas caso queira o brownie mais molinho. Consuma no máximo em 7 dias e deixe bem embalado para que não resseque.

Fonte: http://receitasdeminuto.com