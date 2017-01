Quem disse que não dá para ser feliz na dieta? Aprenda a fazer uma deliciosa surpresa de chocolate

Quem disse que no d para ser feliz na dieta? Aprenda a fazer uma deliciosa surpresa de chocolate

Surpresa de chocolate

Ingredientes

1 xícara (chá) de chocolate meio amargo ralado

½ xícara (chá) de chocolate branco

½ xícara (chá) de leite desnatado

1 bolo de sorvete de sua preferência

Folhas de hortelã para decorar

1 framboesa (se desejar)

Modo de preparo

Em um bowl, coloque o chocolate meio amargo.

Leve ao micro-ondas para derreter.

Encha um balão – não precisa encher muito.

Passe o balão no chocolate até cobrir toda a superfície.

Leve à geladeira para endurecer.

Em um recipiente, misture o chocolate branco com o leite.

Leve ao micro-ondas por dois minutos.

Retire o balão da geladeira.

Fure com palito e retire o balão, deixando a casca de chocolate.

Em um prato, coloque a bola de sorvete.

Por cima, coloque a casca de chocolate.

Decore com as folhas de hortelã e a framboesa.

Por cima de tudo despeje a calda de chocolate branco.

A casca vai se abrir e revelar o interior da sobremesa.