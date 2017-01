Culinária vapt vupt

Culinria vapt vupt

Spaghetti vapt-vupt

INGREDIENTES

200 g de espaguete

250 g de tomate cereja

1 cebola

2 dentes de alho

sal

pimenta do reino

1 colher de chá de orégano

400 ml de água

caldo de legumes

manjericão fresco

DETALHES

Pessoas: 4

Complexidade: Fácil

Tempo de preparação: 10min.

Tempo de cozimento: 15min.

Custo: Econômico



PREPARAÇÃO:

ETAPA 1

Pique a cebola e o alho.

ETAPA 2

Lave os tomates cerejas e corte-os ao meio ou em três gomos.

ETAPA 3

Coloque todos os ingredientes em uma panela grande e despeje a água.

ETAPA 4

Leve para ferver por cerca de 10 minutos, durante este tempo, mexa delicadamente e regularmente.

Chili com carne

INGREDIENTES

500gr de feijão cozido

Um gomo de linguiça calabresa picado em cubinhos

Bacon

Salsinha e coentro a gosto

Sal

Pimenta do reino

Cominho

Dois dentes de alho

300gr de carne moída

Meio pimentão

Uma lata de extrato de tomate

PREPARAÇÃO:

ETAPA 1

Faça um refogado com os ingredientes, por ultimo coloque o feijão e o extrato de tomate, se for necessário pode colocar mais molho de tomate, para que fique com caldinho.

ETAPA 2

Deixe apurar e sirva com arroz branco salada de sua preferencia.



DETALHES

Complexidade: Médio

Tempo de preparação: 15min.

Custo: Moderado

Omelete de Forno



INGREDIENTES

6 ovos

1 Pitada de Sal

1 Colher de Óleo

2 Colheres de Trigo

1 Colher de Salsinha picada

1 Colher de Cebolinha picada

2 Colheres de Queijo Parmesão

DETALHES

Complexidade: Fácil

Tempo de preparação: 30min.

Tempo de cozimento: 20min.

Custo: Econômico



PREPARAÇÃO:

ETAPA 1

Colocar o forno para aquecer por 15 minutos.

ETAPA 2

Enquanto isso coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture.

ETAPA 3

Colocar em uma forma untada e levar ao forno por 20 minutos.

ETAPA 4

É só servir.