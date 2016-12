Tim-tim!

Opção 1 - Prato principal elaborado: Lombo recheado

Ingredientes:

1,5 kg de lombo

Suco de 2 limões

½ xícara de vinho branco seco

3 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara de tâmaras sem caroço

1 xícara de castanhas-do-pará picadas

100 g de bacon picado

Salsinha picada a gosto

4 colheres (sopa) de mel

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

1. Preaqueça o forno a 180ºC. Lave e seque o lombo.

2. Em uma tigela, misture o suco de limão, o vinho, o alho, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre o lombo e deixe marinar por 2 horas no refrigerador.

3. Enquanto isso, em um processador de alimentos, triture as tâmaras até obter uma pasta. Acrescente a castanha-do- pará, o bacon e a salsinha e misture bem. Reserve.

4. Retire o lombo da marinada, limpe o excesso de temperos e abra-o com uma faca em forma de manta.

5. Espalhe o recheio de tâmara sobre o lombo aberto. Enrole-o como um rocambole. Amarre-o com um barbante e passe o mel e a manteiga em volta dele. Coloque o lombo em uma assadeira, regue com a marinada e cubra com o papel-alumínio.

6. Leve-o para assar por 2 horas. Retire o papel-alumínio e deixe o lombo no forno por mais 30 minutos, ou até que esteja dourado. Sirva fatiado.

Rende: 8 porções

Preparo: 4 horas e 30 minutos

Créditos da receita: 100 receitas selecionadas Masterchef Brasil (Editora Alaúde)

Opção 2 - Prato principal prático: Saltimbocca alla romana

Ingredientes:

8 bifes de lombo de porco bem finos

8 fatias de presunto cru

8 folhas inteiras de sálvia fresca, mais 2 colheres (sopa) de Sálvia fresca picada

3 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara de vinho branco seco

Modo de preparo:

1. Sobre cada bife, coloque uma fatia de presunto cru e uma folha de sálvia, dobre e prenda com um palito.

2. Derreta metade da manteiga em uma frigideira e frite os bifes, virando para que dourem dos dois lados. Retire e mantenha aquecido.

3. Na mesma panela, em fogo alto, coloque o vinho e ferva até reduzir à metade. Junte a manteiga e a sálvia picada. Regue a carne com esse molho na hora de servir.

Rende: 4 porções

Preparo: 15 minutos

Créditos da receita: 50 receitas práticas em 15 e 30 minutos - Masterchef Brasil – (Ed. Alaúde)

Opção 1 - Sobremesa elaborada: Bolo de chocolate com amêndoas e nozes

Ingredientes:

Massa:

1 xícara de açúcar peneirado

4 ovos

1 pitada de sal

1 xícara de óleo

½ xícara de chocolate em pó

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara de água

2 xícaras de farinha de trigo peneirada

Recheio:

300 g de manteiga

290 g de açúcar de confeiteiro

780 g de cream cheese

¾ de xícara de amêndoas picadas

¾ de xícara de nozes picadas

Modo de preparo:

1. Preaqueça o forno a 180 °C.

2. Para fazer o bolo, bata o açúcar, os ovos, o sal, o óleo, o chocolate em pó e o fermento em uma batedeira. Assim que estiver homogêneo, acrescente aos poucos a água e a farinha de trigo. Tome cuidado com a farinha, pois não pode bater muito após acrescentá-la à receita. Coloque a massa em uma fôrma untada e enfarinhada e asse por 40 minutos.

3. Enquanto isso, prepare o recheio. Junte na batedeira a manteiga e o açúcar. Bata até ficar homogêneo. Acrescente o cream cheese ao creme da batedeira e misture com uma colher até obter um creme. Separe o creme em duas partes.

4. Na primeira parte, adicione as amêndoas e coloque para gelar. Na segunda parte, acrescente as nozes e coloque para gelar. Depois que o bolo esfriar, desenforme. Separe em três camadas. Recheie uma parte com o creme de amêndoas e a outra parte com o creme de nozes. Deixe na geladeira até a hora de servir.

Rende: 8 fatias

Preparo: 1 hora e 30 minutos

Créditos da receita: 100 receitas selecionadas Masterchef Brasil (Editora Alaúde)

Opção 2 - Sobremesa prática: Panna cotta de chocolate branco com calda de maracujá

Ingredientes:

1¼ xícara de creme de leite fresco

¾ de xícara de leite

150 g de chocolate branco picado

1/3 de xícara de açúcar

2 colheres (chá) de gelatina incolor em pó

1 colher (sopa) de água

½ xícara de polpa de maracujá

1 xícara de vinho branco doce

Modo de preparo:

1. Leve ao fogo médio o creme de leite, o leite, o chocolate e 2 colheres (sopa) de açúcar e cozinhe até incorporar tudo, sem ferver. Desligue o fogo.

2. Dissolva a gelatina na água e junte ao creme. Divida a mistura entre 6 forminhas untadas e leve à geladeira até firmar.

3. Leve ao fogo alto a polpa, o vinho e o açúcar restante até ferver. Reduza o fogo e cozinhe, sem mexer, por 10 minutos. Deixe esfriar.

4. Desenforme a panna cotta em um prato e regue com a calda de maracujá.

Rende: 4 porções

Preparo: 30 minutos

Créditos da receita: 50 receitas práticas em 15 e 30 minutos - Masterchef Brasil – (Ed. Alaúde)