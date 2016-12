Ceia saudável

Ceia saudvel

Entrada: Grão-de-bico salteado com alho-poró e alecrim

Ingredientes:

2 cenouras pequenas

1 alho-poró (só a parte branca)

Azeite a gosto

1 folha de louro

1 raminho de alecrim

2 colheres (sopa) de shoyu

2 xícaras de grão-de-bico cozido

Funcho e tomilho a gosto

Folhinhas de alecrim para servir

Modo de preparo:

1. Corte a cenoura e o alho-poró em rodelas finas.

2. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e comece por saltear a cenoura com a folha de louro e o raminho de alecrim, em fogo médio, durante 1 a 2 minutos.

3. Junte o alho-poró e o shoyu e salteie por mais 2 minutos, mexendo regularmente.

4. Junte o grão-de-bico e tempere com funcho e tomilho. Misture bem e desligue o fogo.

5. Retire a folha de louro e sirva quente, decorado com folhinhas de alecrim.

Rende: 2 a 4 porções

Créditos da receita: Cozinha vegana para o dia a dia (Ed. Alaúde) | Gabriela Oliveira

Prato principal: Ravióli de chia com abóbora

Ingredientes:

2 pedaços médios de abóbora (180 g)

1/3 de xícara de leite de coco (80 ml)

1 colher (sopa) de chia (10 g)

½ xícara de farinha de inhame (80 g)

1/3 de xícara de farinha de arroz integral (40 g)

1 colher (sopa) de óleo de coco (15 ml)

1 colher (chá) de sal (5 g), e mais para temperar a abóbora

Modo de preparo:

1. Coloque a abóbora em uma panela, cubra com água e cozinhe por 20 a 25 minutos, até amolecer. Retire da água e amasse com um garfo, temperando com um pouco de sal.

2. Aqueça o leite de coco até amornar. Desligue o fogo, junte a chia e espere alguns minutos até ela hidratar.

3. Coloque as farinhas, o óleo de coco e o sal em uma tigela. Junte o leite de coco com a chia e amasse bem até obter uma massa homogênea.

4. Espalhe um pouco de farinha de arroz na bancada. Abra a massa dentro de um saco plástico, usando um rolo para formar um retângulo fino.

5. Distribua colheradas do recheio da abóbora, deixando um espaço de dois dedos entre uma e outra. Feche a massa com cuidado, pois ela é frágil. Corte os raviólis e amasse as bordas com um garfo para fechar bem.

6. Em uma panela grande com água fervente, coloque devagar os raviólis para cozinhar. Quando subirem à superfície, retire-os delicadamente com a escumadeira. Sirva quente, com o molho de sua preferência.

Rende: 20 unidades pequenas

Créditos da receita: Detox dia a dia (Ed. Alaúde) | Astrid Pfeiffer

Sobremesa: Rabanada com sementes

Ingredientes:

1½ colher (chá) de sementes de chia ou linhaça moídas

2 colheres (sopa) de farinha de trigo integral

1 xícara de leite vegetal sabor baunilha

½ filão de pão de fermentação natural amanhecido ou qualquer pão de casca grossa

1½ colher (sopa) de levedura nutricional

Óleo para borrifar

Modo de preparo:

1. Em uma assadeira ou refratário rasos, misture a chia e a farinha. Junte o leite, aos poucos, para não ficar cheio de grumos. Reserve por 15 minutos.

2. Corte o pão em fatias de 2,5 cm de espessura.

3. Bata a massa e, aos poucos, junte a levedura e misture.

4. Aqueça uma chapa ou frigideira pesada em fogo médio e borrife um pouco de óleo, para que as rabanadas não grudem.

5. Mergulhe as fatias de pão na massa – alguns segundos de cada lado – e coloque na chapa. Frite por 1 ou 2 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem deliciosas.

Rende: 6 porções

Créditos da receita: Vegano sem frescura (Ed. Alaúde) | Thug Kitchen