Daqui para frente só especulação no mercado da bola

Daqui para frente s especulao no mercado da bola





TOQUE DE PRIMEIRA

Os últimos chutes de 2017. As finais do futebol realizadas semana passada mexeram com a América do Sul, o Mundo e sobrou um pouco de emoção para Uberaba e Uberlândia. Na quarta-feira, Flamengo e Independiente de Buenos Aires decidiram a Sul-Americana e, mais uma vez, os argentinos levaram vantagem. O time de Barco e Meza soube jogar e conquistar o resultado. Até aí tudo normal, mas o que aconteceu fora do gramado foi lastimável. No sábado, o jogo mais esperado do ano, Real Madrid ganhou do Grêmio por 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo. A partida foi de meia linha, aquele ataque contra defesa. A diferença de times é enorme. Acho que ficou de bom tamanho. CR7 não jogou bem, mas fez o gol do título. Modric foi o nome do jogo. Agora Marcelo Grohe e Jeromel foram os paredões do Tricolor Gaúcho. O craque Luan não jogou nada. E por aqui, vimos um duelo de muita determinação, raça, vontade e até mesmo bom futebol. A final do Sub-20 Uberlândia x Nacional movimentou as duas torcidas. Equipe de Uberlândia, com melhor estrutura, acabou campeã. Gostei muito do time de Lúcio Vaz.





CANELADAS

De gozação, o torcedor do Uberaba SC anda dizendo por aí que, mais uma vez, o Júnior do Nacional ficou no CHERIN do PEIXÃO e perdeu o KATINGA...

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol deste sábado, 23, às 12 horas pela JM 95.5 FM, tem biografia, papo esportivo. Participações: Carrapicho e WhatsApp: 9.9777-7900.

Ontem, a noite foi de premiações. A Liga Uberabense de Futebol premiou aqueles que se destacaram no futebol amador da cidade. Do Pré-Mirim ao Sênior, revelação, craque, goleiro menos vazado e artilheiros receberam troféus.

A grande festa de encerramento do ano futebolístico da LUF foi em uma churrascaria local. A arbitragem e seleção do Amador também estiveram na pauta. Mais uma vez, Roberto Carlos Fernandes, com muita alegria, fez uma grande festa.

Este ano, o Flamengo participou de seis campeonatos. Ganhou o Carioca, foi eliminado na Primeira Liga e Libertadores. Foi vice na Copa do Brasil e Sul-Americana e ficou na sexta colocação no Brasileirão. Péssima campanha.

Não me conformo com a decisão da direção do USC em mudar de ideia. A primeira era de aproveitar a prata da casa, mas agora, sob o olhar do Neto Pajolla, resolveu mudar tudo. Só no Nacional tem Peixão, Cristian, Guilherme, Mateus e Janiel. Pense!



Acompanhando e comparando o futebol europeu o com o Sul-Americano, acho que nunca mais vamos nos igualar a eles. A diferença financeira é enorme. Podemos até diminuir. Agora, em termos de seleção, a gente passa o rodo. Daqui pra frente só especulação sobre o mercado da bola. É bom porque o torcedor fica na expectativa de que algo novo aconteça no seu clube. Entre os grandes, a maior responsabilidade é a do Flamengo, que deve gastar muito papel higiênico.

Mas por aqui, o torcedor continua ansioso e quer saber se as contratações do USC estão sendo pontuais, e se Rodrigo Santana, que está ajudando no processo, dará oportunidade aos pratas da casa. Vamos esperar... Dia 2 está chegando. TRAVA.



Carlos Roberto Moura – Tycha.