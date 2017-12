Ticha fala sobre a premiação da Funel ao desportistas destaques 2017

Ticha fala sobre a premiao da Funel ao desportistas destaques 2017



tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

Nesta quinta-feira (14), Prefeitura e Funel premiaram com o Troféu Esporte Alberto Moraes os desportistas destaques-2017. O Troféu foi criado para homenagear e valorizar aqueles que se sobressaem dentro do esporte local. O importante nome dado ao troféu, de Alberto Moraes, foi pela sua dedicação à saúde dos atletas. Muito merecido. Outro nome bem lembrado foi o do professor de Educação Física, Florípedes Feliciano. Mais 60 atletas foram homenageados. Parabéns ao Luiz Alberto Medina e a todos da Funel! Sem dúvida, uma grande festa. Sensacional mesmo! Obrigado pela lembrança do meu nome e do competente Moura Miranda.



Carlos Ticha ostentando o Troféu Alberto Moraes; mais um para a coleção





MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Duas amigas se encontram e uma delas pede para pegar o filhinho no colo:

- Que lindo! O que ele quer ser quando crescer?

- Ele quer ser soldado.

- Tem que ser soldado mesmo. Ele já está vazando...

Duas coisas de positivo aconteceram este ano no Flamengo: o Campeonato Carioca e o exame antidoping do Guerrero...

No Calçadão:

- Hein, amigo! Sabe qual é o cúmulo do absurdo?

- Não, qual é?

- Mudo namorar pelo telefone!

Ciabotti conta que, certa vez, na gráfica, uma impressora falou pra outra:

- Esse papel é seu ou é impressão minha?

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado com os melhores preços. Venha tomar um café conosco.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol de hoje, às 12 horas, pela Rádio JM 95.5 FM tem Sub-20, biografia do goleiro César, do Londrina, Luiz Gustavo e Zé Antônio Santos. Participações: Whatsapp: 9.9777-7900.

O amigo Luciano de Deus anuncia e pede apoio aos desportistas para o jogo solidário de amanhã (17), às 10 horas, no estádio Antônio Dal-Secchi. Ingresso: um brinquedo. Presenças de César, Arnaldo, Jhonatam Andrade e outros craques.

Renato Gaúcho está sendo questionado pela imprensa da Espanha. O técnico do Grêmio disse que era melhor do que Cristiano Ronaldo. O pessoal da mídia disse que a Europa não conhece Renato Gaúcho e a comparação é bizarra.

Os tempos são outros, mas gostaria de ver qualquer jogador craque do futebol europeu jogar uma Libertadores, levar umas cotoveladas, tapas nas orelhas e ameaças fora e dentro de campo. CR7 não aguentaria. Renato passou por isso.

Postos RIO BRANCO e W1- guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Grande Abadia.

O duelo desta tarde (noite) que decide o Mundial de Clubes mostra valor de elenco e salários que escancaram abismo financeiro entre Grêmio e Real Madrid. Cristiano Ronaldo recebe R$ 1,63 milhão por semana. Luan ganha R$ 600 mil.

A linda e rica cidade de Abu Dhabi sedia o duelo “Rei x Plebeu”. Sei da desigualdade, mas vou torcer como nunca para o Grêmio neste jogão de bola, que decide quem é o melhor do mundo. Sou mais Luan e Renato Portalupi.



Por falar em final, amanhã o Nacional de Lúcio Vaz vai a Uberlândia decidir com a equipe local o Regional Sub-20. A parada vai ser “torta”, mas acreditamos no trabalho e dedicação dos jogadores do Alvinegro.

Uberlândia está invicto, mas por outro lado vemos o Nacional determinado e imbuído a buscar o “caneco”. Angolano é ótimo goleiro; defesa com Cherin e Peixão mostra segurança. Meio-campo e ataque sabem o que fazem. TRAVA.



TA CONFECÇÕES – Há 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.