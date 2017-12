Wantuil Rodrigues vai à Justiça contra Uberaba Sport Club

Wantuil Rodrigues vai Justia contra Uberaba Sport Club



TOQUE DE PRIMEIRA

Muitos questionam a arbitragem. Os homens do apito, mesmo trabalhando com seriedade e errando o menos possível, ainda são questionados. Narradores, repórteres e comentaristas não aceitam. Todos vão ao estádio desconfiando do apito. Os especialistas em arbitragem ainda elogiam alguns trabalhos de um trio. Acho que no futebol tem posições de muita responsabilidade, o de goleiro é uma delas; e centroavante que não marca gols, morre de fome. Os homens do apito fecham as questões. A arbitragem local, da Liga Uberabense de Futebol, vem crescendo a cada campeonato. A responsabilidade, união e amizade entre eles têm feito a diferença. Rogério Gomes de Melo, Ciro Chaban e Paulo Roberto contribuíram muito para esse progresso. Na foto, a jovem Andressa O. Pereira, Ciro Chaban Junqueira (CBF) e Luiz Antônio, todos da LUF, são os premiados.





MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Mãe aflita liga para o médico da família:

- Doutor, meu filho engoliu um isqueiro. O que devo fazer?

- Vai usando fósforo até eu chegar.

E um árbitro advertiu um jogador:

- Poupe combustível parando de usar tanto seu “carrinho”

Aquela mulher gordinha, passando pela rua, é abordada por um mendigo:

- Por favor, me ajude. Faz alguns dias que não como nada.

- Parabéns! Eu queria ter sua força de vontade!

Mais uma dele:

- Carrapicho, você sabe quantos quilômetros tem da cidade ao seu rancho?

- Não. Eu só marquei do meu rancho até a cidade.

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado com os melhores preços. Venha tomar um café conosco.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol deste sábado, 16, às 12 horas, pela JM 95.5 FM tem Sub-20, biografia do goleiro Cesar, do Londrina, Bruno Souza e Zé Antônio Santos. Participações: WhatsApp: 9.9777-7900.

O amigo Luciano anuncia e pede apoio aos desportistas para o jogo solidário de domingo, dia 17, às 10 horas, no estádio Antônio Dal-Secchi. Ingresso: um brinquedo. Presenças de Cesar, Arnaldo, Jhonatam Andrade e outros craques.

Para alegria geral da nação, o Grêmio, de Renato Gaúcho, é o finalista do Mundial de Clubes, torneio que se realiza nos Emirados Árabes. A vitória sobre o Pachuca colocou o time gaúcho na expectativa de enfrentar o Real Madrid.

Ontem foi dia de o Flamengo entrar em campo em busca do título da Sul-Americana. Não sei como ficou, mas gostaria de ver a torcida do Flamengo feliz, pois o clube está devendo aos seus torcedores. A oportunidade foi ontem.

Postos RIO BRANCO e W1- guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Grande Abadia.



Inacreditável, mas é a pura verdade. Acredite quem quiser. O treinador que pegou no colarinho do Carrapicho, o tal de Wantuil Rodrigues, entrou na Justiça pedindo que o USC lhe pague horas extras. É o fim do mundo. Não vai ganhar.

O tal “técnico” entrou com ação em Cel. Fabriciano, só que o juiz acolheu o pedido do USC e mandou Wantuil entrar com a tal ação em Uberaba. O USC, através do doutor Luiz Fernando, prepara aquele troco, para o “treineiro”.

Quem será escolhido o “Rei das Américas”? Luan e Guerrero concorrem ao prêmio. Jornal El País do Uruguai, além de formar seleção, escolhe os tops da América. Os técnicos Renato Portaluppi e Tite estão na parada. Luan e Tite!

No “JK”, Lúcio Vaz faz coletivo para armar taticamente seu time para confronto decisivo, sábado, contra o Uberlândia. Vaz pede muita atenção nas bolas criadas no meio-campo, mas espera surpreender o adversário. TRAVA.



TA CONFECÇÕES – Há 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.



tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.