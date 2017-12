Amanhã é a vez do Flamengo jogar pela taça da Sul-Americana

Amanh a vez do Flamengo jogar pela taa da Sul-Americana





TOQUE DE PRIMEIRA

Sobre os campeões do futebol amador da cidade, dentro das 75 edições realizadas pela Liga Uberabense de Futebol, passei batido naquele título inesquecível do Uberaba SC em cima do Sodima por 1 a 0, gol do espetacular atacante Bulau. Muitos desportistas ligados ao mundo da bola me cobraram a situação, mas a “dura” mesmo veio do Pedro Walter Barbosa e do artilheiro daquela partida que decidiu o campeonato. Não sei como fui me esquecer daquele ótimo jogo realizado no estádio Antonio Dal-Secchi. O Uberaba SC era dirigido pelo Waltinho que foi à final contra o forte Sodima, que tinha o goleiro Moacir e muitos cobras que chegaram ao profissional. Lembro-me exatamente como foi o gol. A bola chegou ao Bulau, isso após um lançamento do meio, o atacante que jogava com estiramento, escapou, e na saída do goleiro Moacir, soltou a bomba na gaveta e fez o gol do título. Logo a seguir, Bulau, que pra mim foi um dos melhores homens de área que vi jogar, deixou o campo para tratamento. Pois bem, em 1972, o campeão amador da cidade foi o Uberaba SC de Waltinho Barbosa e do atacante Bulau!



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Um sujeito tira uma de bom e fala para o Carrapicho:

- O meu cachorro é de raça. Tem árvore genealógica e tudo mais.

- Frescura. Para o meu cachorro, serve qualquer árvore.

Gravado na sepultura de um goleiro:

“Morreu por ter comido um frango deteriorado”.

A torcida feminina do Nacional ama a dupla de zaga. Um por ser PEIXÃO e outro por ter aquele CHERIN...

No futebol ainda não inventaram:

Pedestal para gols monumentais e caixão para bolas mortas.

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado com os melhores preços. Venha tomar um café conosco.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol deste sábado, 16, às 12 horas pela JM 95.5 FM tem mesa-redonda, Sub-20, biografia do goleiro Cesar, do Londrina, Bruno Souza e Zé Antônio. Participações: WhatsApp: 9.9777-7900.

Quanto ao campeonato amador de 1966, ainda tenho como registro a conquista do Miusa, time que tinha Angelo na meta e uma defesa forte com Martin, Ivaldo, Merro e Carlitão. Meio-campo habilidoso com Nelsinho e bom ataque.

O amigo Luciano anuncia e pede apoio aos desportistas para o jogo solidário de domingo, dia 17, às 10 horas, no estádio Antonio Dal-Secchi. Ingresso: um brinquedo. Presenças de Cesar, Arnaldo, Jhonatam Andrade e outros craques.

Quem apareceu mais do que o jogo de sábado, no JK, foi o treinador Catanoce. Na arquibancada, no meio da torcida, o cara gritava na tentativa de orientar seu time. Acho que poderia estar no banco. Uma melancia pegava bem.

Postos RIO BRANCO e W1- guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Grande Abadia.



Nacional e Uberlândia realizaram sábado no JK um verdadeiro jogo de decisão. Pegada, marcação, jogadas de efeitos, erros e bons lances foram a tônica da partida. O resultado de 1 a 1 até que encaixou bem. Foi um grande jogo.

Pelas condições, acho o Uberlândia melhor preparado, time mais inteiro, mas o Nacional de Lúcio Vaz tem garra, vontade e vibração naquilo que é proposto. Mesmo a decisão indo para o “Airton Borges”, acho que tem equilíbrio.

Amanhã é a vez do Flamengo jogar pelo título da Sul-Americana. Mesmo sendo no Maracanã completamente lotado, vejo dificuldades para o Rubro-Negro conseguir vencer. O time tem mais pontos fracos do que forte. E aí, Vizeu?

Esta tarde, às 15 horas, tem a semifinal do Mundial de Clubes para o Grêmio. O jogo contra o Pachuca não vai ser moleza, mesmo porque, o interesse de enfrentar o Real Madrid, em possível final, é de emocionar. Grêmio é Brasil! TRAVA.



TA CONFECÇÕES – Há 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.



tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.