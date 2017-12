Árbitros de futebol confraternizam neste fim de semana

rbitros de futebol confraternizam neste fim de semana



TOQUE DE PRIMEIRA

Amanhã os árbitros da Liga Uberabense de Futebol e convidados têm confraternização na Chácara da Justiça. Antes dos “comes e bebes”, o pessoal do apito vai bater aquela bolinha. Resta saber quem vai apitar? Andressa é a craque do time. Paulo Roberto é o diretor. É bom frisar que a arbitragem da LUF vem crescendo a cada ano. Mário Ivo, Maurílio de Oliveira, o veterano Luiz Ricardo Rosa, Fabiano Moura, Ciro Chaban (CBF), Leandro Tosta, Rogério Gomes de Melo (FMF) e tantos outros juntando com os assistentes Tiago Maiolino, João Ribeiro, Celso Divino, Wanderlei Rosa, Cláudio Henrique Peterson Seixlack, Luiz Antônio, Fernando Modesto, mais a revelação Andressa Oliveira Pereira e outros “cobras”, que me fogem da memória, vêm construindo uma arbitragem sadia. A organização e amizade também fazem parte do contexto. Para esse pessoal, pela competência e entrega, pode até abolir os cartões amarelos e vermelhos, entra o de crédito.



Legenda: Assistente Andressa de Oliveira é a revelação da arbitragem da LUF







CANELADAS

Mané Escoura, achando Carrapicho triste, pergunta:

- Ei, Carrapicho, o que houve?

- Você é mesmo português. É o ouvido, claro!

Hoje a coisa está assim: o diretor da prisão fala para o preso:

- O quê? Você outra vez aqui?

- Sim senhor. A propósito, não chegou nenhuma correspondência pra mim durante a minha ausência?

Gravado na sepultura de um técnico:

“Morreu porque esqueceu de escalar a vida”.

Carrapa encosta na loura:

- Meu coração disparou quando te vi.

- Socorro! Alguém ajude! O moço está tendo um ataque cardíaco...

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol de hoje, 9, às 12 horas pela JM 95.5 FM tem mesa-redonda, Sub-20, biografia do lateral Arnaldo do Fogão e convidados importantes. Participações: WhatsApp: 9.9777-7900.

Dos cinco campeonatos de base que a Liga Uberabense de Futebol promove, a do Uberaba SC ganhou três (Mirim, Juvenil e Júnior) e foi vice no Pré-Mirim, vencido pelo Ipiranga. Independente faturou o Infantil.

Na sequência, o Amador A e o Sênior o título foi do Bonsucesso. Amador B, do Santa Marta. Máster A ficou com o Fabrício e o “B”, com a Baixa. No total, a LUF promove dez certames. Poderia ser onze, falta o feminino.

Amanhã tem futebol solidário no clube da AEF. Os organizadores pedem a colaboração do público com um quilo de alimento não perecível. No jogo festivo, que começa às 10h30, pode ter estrelas do futebol brasileiro. Só alegria.

Caio, jovem goleiro do Sub-20 do Uberaba SC, assinou seu primeiro contrato profissional. O atacante Joílson pode seguir o mesmo caminho. Guilherme Henrique, que joga no Nacional, espera contato com a diretoria colorada.

Para o jogo desta tarde, no JK, acredito muito no Nacional. Sabemos das dificuldades que vão ser encontradas, pois o time de Paulão César pega o sempre líder e invicto Uberlândia. É aquele ditado: “Chegou a hora da onça beber água”.

Se o sábado for de sol, JK vai receber um grande público. Estacionamento com ingresso custa R$ 20, Acho que a partida vai valer o ingresso. O Nacional é determinado, disposto e cascudo na competição. A molecada está motivada.

Uberlândia, de Catanoce e André Vital, tem bons jogadores. Mas Lúcio Vaz, sabendo disso, pediu mais atenção e concentração. Saber jogar com e sem bola vai ser determinante para o detalhe fazer a diferença. Acho que vai ser jogão. TRAVA.



