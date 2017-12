Destaque para a edição 75 do Campeonato Amador da 1º Divisão

Destaque para a edio 75 do Campeonato Amador da 1 Diviso





TOQUE DE PRIMEIRA

O Campeonato Amador da Primeira Divisão, edição 75, chegou ao seu final. O primeiro certame se deu em 1943, com a Merceana vencedora, e em seguida ganhou mais duas e foi tri, sendo que no total conquistou sete títulos, o último foi em 1963. Os maiores vencedores dentro das 75 edições são Independente, Fabrício e Bonsucesso com nove, cada. Este ano a Locomotiva, mais uma vez, fez bonito e não decepcionou sua torcida. Time de qualidade e precisão. E como não houve rebaixamento, clubes como Asa Branca, União, Corinthians, Delta, Sete Colinas e Parque das Américas não investiram e foram figuras decorativas. No topo, Fabrício investiu alto e não conseguiu seu intento; Vila Nova ficou no quase; Arem deu trabalho; Independente foi um pouco além; Ipiranga não suportou as quartas de final. Koreia surpreendeu na semifinal; Barcelona foi o time mais equilibrado e o Bonsucesso, mais uma vez, foi decisivo. O público abraçou a competição. Alguns quesitos devem ser reparados em 2018. Futebol é arte, alegria, vibração, emoção e conquistas. Violência deve ficar à margem.

Tem foto

Legenda: Lateral Daniel Fachinelli, com a taça de campeão pelo Bonsucesso

BOLA DE MEIA

Ainda sobre os campeões do Amador da LUF, Nacional FC ganhou três títulos; em 1959 não teve campeonato; São Crispim ficou com a conquista; Ceres, que tinha o zagueiro Coreia, foi campeão em 1964. Ponte Alta ganhou em 1965.

Miusa, com Martin, Ângelo, Nelsinho, Cairo e outros cobras, faturou o caneco em 1966. Tiradentes, com Waldir Homem, ganhou em 1968; o Atlético Abadiense foi outro que faturou nove campeonatos. Tutunas só ganhou um.

Motel Zote, Sete Colinas, Bom Retiro, Sodima Santa Marta, Parque das Américas, Peirópolis, Delta e Água Comprida ganharam um campeonato, cada; Juventude venceu duas vezes; Tupi festejou por três vezes. Madureira ganhou em 1998.

Vila Nova do Boa Vista foi dono de quatro títulos. A pergunta fica para 2018. Bonsucesso, Fabrício ou Independente, quem vai levantar a taça do Deca? Acho que vai haver surpresas, muitas equipes podem crescer e entrar com tudo.

Sabendo da “barra pesada” que vai enfrentar no próximo sábado, no JK, o técnico Lúcio Vaz arma sua equipe visando forte marcação, eficiência na saída de bola e contra-ataques letais. Todos sabem da dificuldade de enfrentar o Verdinho.

Ele está por perto. Trata-se Wantuil Rodrigues. Quem conhece a figura? Isso mesmo, ele vai treinar o time do Mamoré de Patos de Minas. Sandro Gaúcho é o diretor de futebol. Desejamos sorte ao time patureba. TRAVA.



