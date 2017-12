Campeonato Pré-Mirim foi decidido com muita emoção

Campeonato Pr-Mirim foi decidido com muita emoo







TOQUE DE PRIMEIRA

Fim de papo nos brasileiros das Séries A, B e C. Depois da rodada de domingo, a última da temporada, ficaram definidas as posições das equipes e suas sequências para o ano de 2018. Na Série A, Corinthians foi o grande campeão, e ao lado de Palmeiras, Santos, Grêmio (campeão da Libertadores), Cruzeiro (campeão da Copa do Brasil) e Flamengo, está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Vasco da Gama e Chapecoense vão estar na Pré-Libertadores. A Sul-Americana vai ser representada pelos clubes: Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Bahia, São Paulo e Fluminense. Na definição da Série A, Coritiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético-GO foram rebaixados e vão ser substituídos por América-MG, Internacional, Ceará e Paraná. Na Série B caíram Náutico, Santa Cruz, Luverdense e ABC. Entram em seus lugares: CSA, Sampaio Correa, Fortaleza e São Bento de Sorocaba. Em minha opinião, a Série A foi cheia de altos e baixos, com jogos e resultados surpreendentes. O Corinthians começou e terminou na frente; Atlético-GO começou e terminou na última colocação. A dança da matemática foi mudando, e na 38ª rodada fez uma grande diferença. A cada gol, as posições mudavam e causavam impacto. Teve clubes que investiram muito e produziram pouco.



CANELADAS

No Uber-Nal, com o gramado do “JK” completamente cheio de poças d’agua, quem se deu bem no jogo foi o PEIXÃO...

Carrapicho encontra-se com seu médico:

- Doutor, doutor, como posso saber se estou perdendo a memória?

- Eu já respondi isso pra você ontem.

Na partida entre Nacional e Uberaba, o goleiro Angolano, do Naça, pegou um pênalti cobrado pelo Zidane e falou para o Cherin:

- Mesmo com a bola molhada, fiz uma defesa enxuta...

Durante os noventa minutos de jogo, na marcação ao RATINHO a defesa do Barcelona só teve dois descuidos: a ratoeira falhou, ele comeu o queijo...

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol deste sábado, 9, às 12 horas pela JM 95.5 FM tem mesa-redonda, Sub-20, entrevista e convidados importantes. Participações pelo WhatsApp: 9.9777-7900.

Uberlândia venceu pela contagem mínima, mas já tinha vantagem sobre o Araflu e chegou com tranquilidade para fazer a final do Sub-20. As partidas que decidem o torneio serão nos dias 9 e 16. Primeiro jogo será no JK.

Mesmo com o gramado alagado e com muita chuva, vimos uma partida bem disputada entre Nacional e Uberaba, no JK. O jogo teve momentos de esqui e futebol. Nos pênaltis, o Nacional foi competente e venceu por 5 x 3. Valeu!

Fim do Sub-20 para o Uberaba, a direção do clube começa a agendar amistosos testes para alguns jogadores. Acho bom, pois é preciso saber quem tem bala na agulha. Desta vez, o torcedor espera que o time seja bem montado.

O Campeonato Pré-Mirim foi decidido com muita emoção. Ipiranga precisava vencer e conseguiu derrubar o Nacional por 2 a 0. Quem jogou muita bola foi o Rick, da Mônica e Osvaldo Júnior. Uberaba SC ficou em segundo lugar. Só empatou.

Bonsucesso é mesmo time talhado para ser campeão. O time bem treinado pelo Paulo Vitor conseguiu seu nono título da categoria. Depois daquela virada sensacional sobre o timaço do Fabrício, a confiança aumentou.

Mesmo sabendo que ia enfrentar o certinho e equilibrado time do Barcelona, se preparou psicologicamente e taticamente para dobrar o time do Thálison, que faltou entrar com Tita. Foram duas partidas de muita vibração e emoção.

No jogo final, o craque Ratinho, em três oportunidades recebeu um pênalti, que Gasolina defendeu, fez um gol e deu passe pra outro. Ainda pode ser considerado como jogador diferenciado. Parabéns às duas equipes! TRAVA.



