Ticha comenta o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018

TOQUE DE PRIMEIRA

A Fifa realizou, na tarde de ontem, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018. A Seleção Brasileira caiu no Grupo E e faz sua estreia no dia 17 de junho, em Rostov, contra a Suíça. Depois pega a Costa Rica no dia 22, em São Petesburgo, e fecha a primeira fase contra a Sérvia, em Moscou, no dia 27 de junho. Quem apresentou e conduziu o sorteio de grupos foi o ex-jogador inglês Gary Lineker. Outros astros como Cafu, Maradona, Forlan, Cannavaro, Laurent Blanc, Gordon Banks e Nikita Simonyan marcaram presença. O Rei Pelé foi convidado especial. Muitos cronistas já projetam o futuro das seleções durante a Copa. Acho prematuro, pois futebol é fase e momento. O que está bom hoje, amanhã pode ter uma queda. Tudo muda e surpresas acontecem.









CANELADAS

Carrapicho é tão PÃO DURO, que quando assiste à missa na televisão, na hora da COLETA muda de canal...

Ao terem conhecimento da atitude do governo de Portugal, ao tomar algumas medidas, todos os aposentados de Coimbra entraram em greve...

Carrapicho tira uma de galanteador com uma loura:

- Linda, eu não tiro o olho de você!

- Ainda bem, né? Senão eu fico cega!

Lúcio Vaz fortaleceu sua defesa. Pelo jeito, para o ataque do USC entrar na área alvinegra, esta tarde vai ter que cavar um túnel...

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol de hoje, 2, às 12 horas pela JM 95.5 FM, tem mesa-redonda para analisarmos as rodadas finais do Amador, Sub-20, Brasileiro, tabela do Módulo II e Copa. WhatsApp: 9.9777-7900.

Uberlândia, além de ser melhor, joga em casa como favorito contra o Ara-Flu. Na primeira partida, o Verdinho ganhou por 3 a 1. Em minha opinião, já está na final e aguarda o vencedor de Nacional e Uberaba. O Periquito é forte.

Esta tarde, no JK, “o pau vai cair a folha”. É um jogo que mais uma vez estarão em ação Nacional e Uberaba, ambos buscando chegar à final do Sub-20. Nas duas últimas partidas houve empate sem gols. Hoje, vencedor continua.

A tabela do Módulo II agradou ao USC. O time joga seis vezes em casa e faz cinco fora: Teófilo Otoni, Nova Serrana, Muriaé, São Gonçalo do Rio Abaixo e Uberlândia. É a logística do Colorado na fase, tem duas cidades bem longe.

O Campeonato Pré-Mirim será decidido na manhã deste domingo. Ipiranga para conquistar o título não pode vacilar no jogo contra o Nacional, pois Uberaba com um ponto a menos, ganhando do Independente pode levantar o caneco.

A última rodada do Brasileiro tem tudo para pegar fogo, pois jogos decisivos tanto na briga por vaga na Libertadores como no rebaixamento decidem a sorte de alguns clubes. Vitória x Flamengo e Chapecoense x Coritiba chamam atenção.

Amanhã será conhecido o campeão amador da cidade. A partida entre Barcelona x Bonsucesso, marcada para as 10h no Uberabão, promete muita emoção. Barcelona pode conquistar título inédito. BAC é o papa-títulos.

Paulo Vitor tem desfalques, mas espera jogar com equilíbrio para não ser surpreendido. Pelo lado do Barcelona, Sussu conta com a volta do atacante Matoso. Tita e Dahora estão prontos. Barcelona faz o jogo da vida. TRAVA.



