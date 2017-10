Mirim do Uberaba Sport conquista título da categoria com direito a goleada

Mirim do Uberaba Sport conquista ttulo da categoria com direito a goleada





TOQUE DE PRIMEIRA

Como dizia o mestre Telê Santana: “Técnico da base tem que saber mais do que o do profissional. O preparador da base entrega o atleta prontinho, depois é só administrar”. Toco no assunto, pois venho sendo abordado por torcedores, que querem saber se tem alguém do USC observando jogadores no Juvenil, Sub 20 e, também, no Amador. Não confirmei, mas deve ter, é obrigação. Alguns dirigentes dizem que os campeonatos da LUF não dão respaldo para revelar jogadores, mas, em minha opinião, tudo depende da competência dos observadores. Prestem atenção, por aqui tem bons jogadores. Não vou citar nomes para não despertar a curiosidade alheia. O USC que fique atento!

MOTO ZEMA tem a moto dos seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

No Bar do Agostinho, o cara pergunta à amiga:

– Solteira por opção?

– Claro que não. Sou solteira é por falta de opção mesmo!

– ’Tá derrubado, Carrapicho! O que houve?

– Deus precisa me dar forças.

– Dizem que Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados.

– Então, Ele tá me confundindo com Rambo.

– Tive um pesadelo terrível.

– Me conta.

– Sonhei que era um sultão com mais de cem mulheres.

– E isso é pesadelo?

– Se é! Eu tinha cem sogras!

Um amigo te pede dinheiro emprestado e você pensa bem em qual dos dois prefere perder: o dinheiro ou o amigo?

ESTEIO Materiais para Construção é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO é nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. Há 34 anos no mercado com os melhores preços. Venha tomar um café conosco.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a biografia do futebol deste sábado, 7, às 12 horas, pela Rádio JM FM 95.5, contará com a presença dos laterais que fizeram sucesso: Gilmar Oliveira, Jairo Santos e Sérgio Tiririca. Participações pelo WhatsApp: 9.9777-7900.

Com a goleada aplicada em cima do Beira Rio por 5 a 0, o Mirim do Uberaba SC conquistou o título da categoria. A campanha da garotada foi sensacional, como também foi a trajetória do Beira Rio, do Independente e do Atlético.

Pelo Juvenil, o Nacional, o Uberaba, o Fabrício e o Vila Nova se classificaram e formam a Chave “C”. Na Chave “D” estão Independente Bonsucesso, Atlético e Água Compridense. Os jogos da segunda fase terão início no sábado, 7.

No Pré-Mirim, Uberaba SC, Delta, Nacional e Atlético formam a Chave “A” e Independente, Ipiranga, Beira Rio e Butantã figuram na Chave “B”. No futebol Sênior, Bonsucesso, Aliança e Fabrício esbarraram em seus adversários. Empates.

Postos RIO BRANCO e W1 – guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Avenida Prudente de Moraes, 14, no Grande Abadia.

O Certame Mineiro da Terceira Divisão tem o Ipatinga na liderança, com 28 pontos ganhos; Coimbra segue o líder, com 26 pontos. No “cheirinho” vem o Democrata, com 23 pontos, e o Atlético B, com 21 pontos ganhos. Nada fácil.

A vitória do USC sobre o Dínamo acendeu aquela luz no fim do túnel, o time está a um empate da classificação para o Hexagonal. O Nacional perdeu, mas a situação é a mesma do Colorado: um empate no clássico resolve a situação.

Arem foi surpreendido e perdeu para o bom Barcelona. No Glayer Leite, Rudimar erra pênalti e o Fabrício perde para o Bonsucesso – gol de Djalminha. Vila Nova ganha do Sete Colinas e mantém a ponta. Korea e Delta: 0X0.

Corinthians goleou o Asa Branca; Ipiranga ganhou do Parque das Américas e chegou à sexta colocação. No “ADS”, em partida bem disputada, o Independente com estreias venceu o União por 2 a 1 e se mantém no G8. TRAVA.



TA CONFECÇÕES – Há 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA, qualidade profissional. Avenida Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.