Jogo decisivo: O Mirim tem a decisão entre Uberaba x Beira Rio

A foto mostra o excelente time do Independente que fez sucesso nos anos 60. Uma equipe coesa, que sabia jogar e como jogar. O elenco era pequeno, mas o futebol era grande. A torcida cadete não esquece essa formação. Ali era bola no chão. Bons momentos foram vividos. O Azulão do Bairro Yanque vinha bem no campeonato, mas, de forma inaceitável, deixou o profissional. Agora, só nos resta ver as fotos e matar saudades de J. Alves, Belmar, Sudaco, Lé, Carlos, Marsenal, Ronaldo, Sapucaia, Juca Show, Mazolinha, Mingo e Zé Humberto.

CANELADAS

Mesmo hospitalizado, Carrapicho tira aquele sarro no Mengão:

– Flamengo só não fez gols no Cruzeiro porque Rueda ficou sabendo, pelo regulamento, que, na partida final, gol fora de casa não tinha valor.

Aquele repórter que vem crescendo na mídia pergunta ao técnico Murinho:

– No próximo jogo, você vai repetir o mesmo time do Fabrício?

– Claro. Ou você acha que tem jeito de repetir outro time?

Paciente reclama com seu médico:

– Doutor, essa minha prótese da perna está me dando a maior dor nas costas.

– Nas costas? Por quê?

– Todo dia, minha mulher me dá uma surra com ela.

Os jogadores do Flamengo reclamaram do gramado pesado do Mineirão e saíram com as pernas inchadas e a torcida com a cabeça...

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a biografia do futebol deste sábado, 30, às 12 horas, pela Rádio JM FM 95.5, com a presença do Lindomar Baiano, treinador de goleiros; Wander, presidente do Vila Nova, e Joãozinho, do nossoesporte. WhatsApp: 9.9777-7900.

A última rodada da primeira fase do Pré-Mirim tem jogos decisivos marcados para amanhã. O Mirim tem a decisão entre Uberaba x Beira Rio. Jogo marcado para o estádio Uberabão. BR joga pelo empate, USC tem que vencer.

No Juvenil, a expectativa fica por conta do jogo entre Pinheiros, que precisa vencer, e o já classificado Nacional. USC fica na espera e torce pelo Alvinegro. No Senior, Fabrício, Aliança e Bonsucesso tentam se firmar na ponta da tabela.

Pelo Mineiro da Terceira Divisão, Ipatinga defende a liderança diante do União Luziense; Atlético B e Coimbra brigam pela segunda colocação; Democrata espera passar pelo fraco Betis e subir na tabela. Bons e importantes confrontos.

Cortando agulha, o Uberaba SC faz jogo importante no Uberabão contra o Dínamo. Para o Colorado só a vitória interessa; com outro resultado, a “vaca vai pro brejo”. Nacional vai a Araxá com a possibilidade de vitória diante do Trianon.

A décima rodada do Amador tem jogos importantes, que podem mudar a matemática da classificação. Arem x Barcelona é partida que promete equilíbrio e mudança de posição. Contra o Sete Colinas, Vila Nova joga pela liderança.

Korea e Delta brigam pela oitava colocação – Delta está na frente; Parque das Américas, que ainda não venceu, espera pelo Ipiranga, que se encontra em sexto lugar, e Corinthians busca reabilitação diante do lanterna Asa Branca.

Com novidades na escalação, o Independente de Marcinho Coreia vai pra cima do União de Marcio Souza. No Glayer Leite, provavelmente lotado, o clássico entre Fabrício e Bonsucesso já está mexendo com os torcedores. TRAVA.



