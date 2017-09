USC vê uma luz no fim do túnel com a perda de seis pontos de Pinheiros

USC v uma luz no fim do tnel com a perda de seis pontos de Pinheiros

Perdemos o querido, estimado amigo e fofoqueiro de todos os momentos, mas sempre presente para servir aos amigos com o maior prazer, Nelson Mayrink Santos, que curtia trabalhar no estacionamento de Boulevard Mail Edson Prata, cuidando carinhosamente daqueles que chegavam em busca de uma vaga. Com carinho e coração enormes atendia a todos. Os comerciantes do centro comercial tinham um carinho especial para com ele. Na padaria “Pão de Ouro”, que fica ao lado, nem se fala. Todos os dias, ele contava uma novidade. Elogiava alguns e criticava outros. Depois, trocava as bolas. Nelson, que viveu a vida como quis e torcia pelo Vasco e para o Nacional, perdeu para um infarto. Já está deixando saudades. O céu não será o mesmo!

CANELADAS

Esta é ótima: um são-paulino desabafava com outro:

Estamos acertando as contratações dos jogadores Rafael Sóbis e do meio-campo Gustavo Scarpa. A expectativa é pra ver se o time SOBIS na tabela e SCARPA do rebaixamento...



– Qual é a diferença entre tragédia e desastre:

– Tragédia é quando um navio cheio de políticos e empresários corruptos afunda. Desastre é quando todos sabem nadar...

Lá pelas bandas do Norte de Minas, a situação está tão periclitante que já tem gente assaltando fantasma para roubar o lençol...

Frase que deixa as borracharias e a ala feminina em alerta: “Estepe e mulher é sempre bom ter reserva”...

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira a biografia do futebol deste sábado, 30, às 12 horas, pela Rádio JM FM 95.5, com a presença do Lindomar Baiano, treinador de goleiros; Wander, presidente do Vila Nova, e Joãozinho, do nossoesporte. WhatsApp: 9.9777-7900.

Pelo Juvenil, Pinheiros perde seis pontos no Tribunal e USC vê uma luz no fim do túnel. Para apagar a luz do Colorado, Pinheiros precisa vencer o Nacional na última rodada da fase. Pinheiros tinha dez pontos e caiu para quatro. USC tem sete pontos.

Vila Nova foi outro clube punido pelo Tribunal. O time de Wander Antônio perdeu dois mandos de campo porque um torcedor jogou cerveja na árbitra assistente Andressa Oliveira, na partida contra o Fabrício, no Glayer Leite.

Com a punição, o time do Vila Nova faz três jogos seguidos fora de casa. Paga contra o Sete Colinas, acompanha a tabela contra o Delta e paga mais um jogo contra o Ipiranga. Acho que são jogos que o líder pode equilibrar.

As oito melhores equipes, até agora, do Amadorão marcam a seguinte pontuação: Vila Nova, 23 pontos; Fabrício e Bonsucesso, 21; Arem e Barcelona, 19 cada; Ipiranga, 13; IAC, 12, e Delta, 11 pontos.

Como este ano não tem rebaixamento, as outras sete equipes jogam para cumprir tabela, pois não fizeram grandes ou nenhum investimento. A causa é de se manter na elite. Em cima, acredito que cinco times vão brigar pelo título.

Posso estar enganado, mas Stefano Caetano, gerente de futebol; Wallace Lemos, técnico, e Lindomar Baiano, treinador de goleiros, estão no radar do Colorado para formar a comissão técnica-2018; nomes fortes e competentes.

Por falar em Uberaba SC, o Festival do Chope Colorado será mesmo no dia 11 de novembro, com os convites custando R$50,00. Tira-gosto à parte. O local ainda não foi definido. É o USC se juntando à sua torcida. TRAVA.



