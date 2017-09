Demissão de Micale mostra que Brasileirão bate recordes em demissões

Demisso de Micale mostra que Brasileiro bate recordes em demisses

TOQUE DE PRIMEIRA

Agora foi a vez de Rogério Micale cair. Mais um treinador que não conseguiu fazer milagre em um time caro e cheio de estrelas. Este Brasileirão está batendo o recorde em demissões no comando técnico. Poucos acabam se dando bem. Quando troca de time, vejam Mancine, que parece estar bem no Vitória. Mas a maioria continua penando na descredibilidade, talvez não por erros deles, mas sim de quem os contratam. A culpa de momentos ruins em grandes clubes não se deve ser imputada apenas ao treinador. Existem treinadores de impacto, aqueles que chegam e ganham alguns jogos; há aqueles que em pré-temporada preparam os times com alternativas e opções de jogo, e tem ainda os detalhistas, que estudam aquilo que tem nas mãos. Quanto aos estrangeiros, o processo é demorado. O técnico do país tem mais possibilidades de surtir efeito mais rápido, pois conhece todos os sistemas, só não consegue, por pressão, implantar sua filosofia. Mas, na verdade, não é só o técnico o culpado de uma má caminhada; quem contrata também tem culpa no cartório, pois não dá o respaldo necessário ao profissional. Os “grandes” diretores ou gerentes de futebol, no aperto, cruzam os braços e a bomba estoura na mão do treinador.

CANELADAS

O treinador de sucesso no Amador, Antônio Carlos Murinho, no dia do seu aniversário recebeu presente de grego do Barcelona.

Perguntaram ao Carrapicho o que ele está achando do Regional Sub-20. Ele foi claro e lógico na resposta:

– O último a ser desclassificado será o primeiro a ser desclassificado por último.

Aconteceu na blitz, playboy foi abordado:

– O teste do bafômetro indicou que o senhor ingeriu álcool! Por isso está multado!

– Por acaso, você sabe quem é meu pai?

– Amigo, este teste é de bafômetro! Teste de DNA é em laboratório.

Sinal de trânsito, de madrugada, é igual árbitro apitando uma “PELADA”: Ninguém respeita.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira, a biografia do futebol deste sábado, 30, às 12 horas, pela Rádio JM FM 95.5, com a presença do Lindomar Baiano, treinador de goleiros; Wander; presidente do Vila Nova, e Joãozinho, do Nosso Esporte. WhatsApp: 9.9777-7900.

Pelo campeonato Juvenil, o USC perde e tem 95% de chance de ficar fora da outra fase (isso tem explicação?). Merceana é outro que está desclassificado. No Senior, os poderosos Fabrício e Bonsucesso perdem. Aliança continua detonando.

No Pré-Mirim Uberaba SC, Independente e Delta detonam seus adversários com goleadas. No primeiro jogo da decisão do Mirim, Beira Rio, com gol de David, saiu na frente do Uberaba. O jogo da volta vai ser no CT Colorado.

Pela 3ª Divisão de Minas, Atlético e Democrata golearam seus oponentes. Ipatinga surpreendeu o Coimbra, fez 3 a 0 e igualou-se na liderança. Agora, Tigre e Coimbra têm 22 pontos, cada; o Jacaré tem 19, e o Galinho, 18 pontos ganhos.

A derrota em Patos de Minas de 3 a 1 para a URT complicou de vez a situação do USC no Regional Sub-20, que corre risco de não passar para outra fase. Agora, vai ter que vencer o Dínamo e torcer para que Araflu perca para a URT.

Em partida bem disputada, principalmente pelos espaços, o Nacional não foi feliz e acabou perdendo para o Uberlândia por 2 a 1. É bom frisar que o Verdão até agora vem sendo o melhor da competição. O time Lucio Vaz está no páreo.



O que chamou atenção na rodada do amador foi a goleada do Ipiranga por 10 a 2 em cima do Asa Branca. Delta ficou no empate com Parque das Américas; Sete Colinas e Korea não saíram do 1 a 1, e o Arem enfiou 4 a 1 no Corinthians.

Vila Nova, mais líder do que nunca, goleou o União por 4 a 0. O Barcelona fez 2 a 1 e o Fabrício dançou sob os acordes do Cavaquinho. No Zé do Tiro, Bonsucesso e Independente correram muito, mas não passaram do zero. TRAVA.



