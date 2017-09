Nacional e Uberlândia vão brigar pela liderança do Sub-20

Nacional e Uberlndia vo brigar pela liderana do Sub-20

tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

Na foto que emocionou o engenheiro uberabense, que trabalha e mora fora da cidade, Celso Coelho, foi uma conquista de desejo, pois nosso amigo Celso, o famoso Lobeira, que é filho do Senhor Nenem do Santa Marta, já conhecia e era fã do Jarbas Cury, mas fazia mais de 45 anos que não via o ex-zagueiro do Independente e do Uberaba SC. Foi através do programa Toque de Primeira, que ele acompanha através da internet, me procurou para leva-lo ao Bar do Jarbas. O momento foi recordações, abraços e muita alegria. Quem não sabe, Jarbas Cury foi um zagueiro vigoroso que impunha respeito. Foi craque. Celso Coelho prometeu voltar para comer aquele franguinho.

MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Carrapicho não consegue entender, como que um clube igual ao Fabrício que só tem um TOSTÃO, investe milhares de reais em jogadores...

Conversa no Bar do Jarbas:

--- É verdade que o apartamento que você comprou é pequeno?

--- Cara é tão pequeno que meu cachorro só consegue abanar o rabo pra cima e pra baixo.

Um amigo encontra-se com outro e pergunta:

--- E ai, com essa crise, como é que você está?

--- To igual ao time do São Paulo.

--- Como assim?

--- Correndo atrás...

De um poste para o cachorro:

--- Não adianta regar, eu não cresço mais...

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado com os melhores preços. Venha tomar um café conosco.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, 23, às 12 horas pela JM 95.5, tem a biografia do futebol com a presença do Lincoln, ex-jogador do Nacional, Marcinho Coreia do IAC e Eliabe Camargo. WhatsApp: 9. 9777-7999.

Pelo Juvenil, o Atlético pega o Uberaba; Independente espera pelo Butantã; Fabricio encara a Merceana, Nacional joga em casa contra Água. Compridense; Boca Junior tem o Pinheiros pela frente, e o Vila Nova enfrenta o Bonsucesso.

Mais uma vez a velharada se esquece do reumatismo e vai esquentar o certame de Sênior. No Pré-Mirim tem bons jogos. A molecada acorda entusiasmada. Pelo Mirim, Beira Rio e USC iniciam a decisão. Equilíbrio.

Pelo Regional Sub-20, no “JK”, Nacional e Uberlândia vão brigar pela liderança. Jogão de bola. Araflu, em casa, espera vencer o Patrocínio, Dínamo x Trianon é jogo equilibrado. Uberaba vai passar apertado em Patos: URT.

Postos RIO BRANCO e W1- guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Grande Abadia.

A nona rodada do futebol amador da cidade tem jogos que podem definir situações na tabela. O Ipiranga tem 10 pontos e entra em campo com favorito diante do lanterna Asa Branca. Delta, em casa, leva vantagem diante do Parque.

Korea busca reabilitação diante do Sete Colinas; União enfrenta o forte Vila Nova; Arem é favorito diante do Corinthians. Bonsucesso tem parada diante do Independente, e o timaço de craques do Fabrício sai para enfrentar o Barcelona.

A inauguração do CEI foi ótima para o esporte da cidade. Parabéns ao pessoal envolvido. Agora, o show de Futsal começou na noite de ontem, no Centro Esportivo da Univerdecidade e termina amanhã. Tem Falcão em quadra.

Futebol é um jogo cheio de surpresas e resultados incríveis acontecem quando ninguém espera. Aquela virada do River Plate sobre o Jorge Wilstermann foi fantástica. O River precisa de três gols, acabou fazendo oito. TRAVA.



TA CONFECÇÕES – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.