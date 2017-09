Falcão é a grande atração da cidade no Desafio Internacional de Futsal

Falco a grande atrao da cidade no Desafio Internacional de Futsal

tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Ticha



TOQUE DE PRIMEIRA

Amanhã começa o Desafio Internacional de Futsal. Brasil x Uruguai, jogos programados para a noite desta sexta-feira e no domingo pela manhã, no Centro Olímpico da Univerdecidade. Mesmo os jogos sendo entre duas seleções Sul-Americanas, a grande atração, mais uma vez, é a presença de Falcão (foto), maior ídolo da modalidade. É mais um presente para o uberabense assistir e vibrar com as lindas jogadas dos craques, que fazem o mundo da bolinha e do piso emborrachado se emocionar. Imperdível.

MOTO ZEMA tem a moto dos seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Carrapicho ganhou um Smartphone, de presente, e o Lagoa perguntou:

– Gostou do presente? Já está usando?

– O fone eu estou usando. O Smart dei pra minha namorada passar nas unhas...

Dois amigos tomando uma cervejinha:

– Vai mais um copo?

– Manda a ver.

– Com ou sem espuma?

– Cerveja sem espuma é igual mulher sem perfume. Bão também.

No rádio, Carrapicho faz o testemunhal de um anúncio:

– Loja de ferramentas promove liquidação de PREGOS e PARAFUSOS. Não cobramos TAXAS.

Guima convida o Fernando Augusto para almoçar:

– Estou indo para um restaurante que cobra por peso. Quer ir?

– Vou nada. Estou muito gordo. Vai ficar muito caro!

ESTEIO Materiais para Construção é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO é nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. Há 34 anos no mercado com os melhores preços. Venha tomar um café conosco.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, 23, às 12 horas pela Rádio JM FM 95.5, tem a biografia do futebol com a presença do Lincoln, ex-jogador do Nacional, e Marcinho Coreia, do IAC. Participe pelo WhatsApp: 9. 9777-7999.

As situações de Tupi, que perdeu para o Fortaleza por 2 a 0 no jogo de ida, e da Tombense, que, dentro de casa, foi derrotada pelo CSA, também por 2 a 0, estão complicadas. Precisam virar os resultados para seguir e chegar à Série “B”.

Em pesquisa feita pelos matemáticos, 12 equipes do Brasileirão correm risco do rebaixamento. O Vasco tem 31 pontos e 14% de possibilidades de queda. O Atlético-GO tem 90,4% de chance de voltar à Segundona. Não será fácil tirar a diferença.

Na lista tem Atlético-MG, Fluminense, Sport, Avaí, Chape, Ponte Preta, Bahia, São Paulo, Coritiba e Vitória. Só escapam Corinthians, Grêmio, Santos, Palmeiras e Cruzeiro. Até mesmo o nome do Flamengo está envolvido.

Postos RIO BRANCO e W1 – guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível.

ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Avenida Prudente de Moraes, 14, no Grande Abadia.

Depois da largada do segundo turno da terceirona mineira, Coimbra se desponta na frente, com 22 pontos ganhos. Ipatinga está com 19 pontos; Democrata-SL, com 16, e Atlético B, com 15, brigam para conseguir o pódio.

Faltando três rodadas para a definição dos seis clubes que tomarão parte do hexagonal do Regional Sub-20, acredito que apenas Patrocínio não tem chances de chegar. A briga está aberta para sete clubes. Um vai espirrar.

Uberlândia e Nacional lideram com oito pontos. Uberaba, URT e Dínamo têm cinco, cada. Trianon tem quatro e Araflu, três. Patrocínio tem apenas um. A rodada do sábado, 23, será importante para o trio que está com cinco pontos.

Árbitro de vídeo. A confusão pode estar formada. Quem vai ter o direito de pedir para solucionar o lance? Árbitro central? Técnico? Capitão do time? A torcida ou a técnica? O direito é de quem? Estamos preparados pra isso? TRAVA.



TA CONFECÇÕES – Há 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA, qualidade profissional. Avenida Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.