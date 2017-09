Lincoln, ex-jogador do Nacional, fala sobre a carreira no Toque de Primeira

Carlos Roberto Moura – Ticha



TOQUE DE PRIMEIRA

O problema de arbitragem no futebol tem uma crescente de erros que está passando a ser incontrolável. Quando era apenas um trio, tinha falhas, claro, e até mesmo erros intencionais; isso eu presenciei muito, não só por aqui, como em todo o mundo da bola. Agora, com seis árbitros em campo, erros banais continuam acontecendo.

É inaceitável, um árbitro especial, aquele que fica perto do gol, na linha, não ver um lance como aquele do atacante Jô. É o cúmulo do absurdo. Quatro a cinco metros separavam o braço do atacante do Corinthians com a visão do fiscal de linha. O árbitro central não tinha como apitar a infração, então a responsabilidade ficou para outro árbitro resolver.

Não deu outra: gol validado. Coisas que giram em torno do futebol. Com isso, Vasco e o campeonato foram prejudicados. Mas, cá entre nós, a “cara de pau” do Jô dizendo que não sabia onde a bola tocou no seu corpo foi de pura hipocrisia. Vejam bem, alguns meses atrás, ele foi salvo pela maneira correta de agir do Rodrigo Caio em um lance em que o atacante havia levado cartão amarelo em uma falta que não havia cometido.

No jogo de domingo, 17, o atacante corintiano foi malandro, ou faltou coragem para uma ação correta? Assunto para o campeonato inteiro.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira de sábado, 23, às 12 horas, pela Rádio JM FM 95.5, terá a biografia do futebol com a presença do Lincoln, ex-jogador do Nacional, e de convidados. Participe pelo WhatsApp: 9. 9777-7999.

A garotada do Pré-Mirim promete muitos gols na rodada de amanhã. A frase foi premeditada. Não deu outra, a molecadinha balançou as redes por 32 vezes. No Mirim, USC e Beira Rio vencem IAC e Atlético e fazem a final da categoria.

No Juvenil teve o primeiro WO: Corintinha pisou na bola. Nacional venceu o USC; Independente passou pelo Bonsucesso; Vila Nova ganhou da Merceana, Pinheiros goleou o Ipiranga e Água Comprida bateu no Boca Junior.

Com média de 4,0 por jogo, a rodada do Senior mostrou que a velharada está bem animada. Cleber, do Fabricio, já marcou dez gols. Fabricio, Bonsucesso e Aliança vêm superando seus oponentes. Campeonato vem ganhando espaço.

Pelo Regional Sub-20, o Nacional buscou mais um ponto fora de casa e continua na ponta. Uberlândia é outro que chega à liderança. URT vence e sobe na tabela. Em casa, o USC mostra frouxidão, dá vexame e perde para o Araflu.

Em jogo de cinco gols, no “vulcão”, o Fabricio teve gols de Rudimar para derrotar o bom time do Arem. Com gol de Bruno, na segunda etapa, o Independente ganhou do Barcelona. Korea e União ficaram no placar em branco.

Com casa cheia, Vila Nova e Bonsucesso ficaram no zero. Jogo bem disputado, em que o equilíbrio comandou a partida. Asa Branca perdeu para o Delta. Fora de casa, o Ipiranga venceu Corinthians. Parque ganhou sem jogar (WO) no SC.

O timaço do Fabrício, do técnico Murinho, é o novo líder. Bonsucesso e Vila Nova estão em segundo. Arem está na terceira colocação; Barcelona é o quarto; Independente é o quinto; Delta e Ipiranga formam o G8. TRAVA.

