Confira os gols descritos como pinturas pelos críticos

Confira os gols descritos como pinturas pelos crticos

tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Ticha



TOQUE DE PRIMEIRA

Alguns leitores querem saber do colunista qual o gol mais bonito que ele viu. Meus olhos já presenciaram gols que os críticos descreveram como pinturas. Dos bons tempos de Paulinho, Beta, Maurinho Bartonelli até no modernismo, de Toinzinho, Tinoco, Cabeça, Luiz Carlos e tantos outros, vou apontar um que não sai da minha memória. Aquele gol do Paulo Lucio de Paula Teixeira contra o Botafogo de Garrincha, Nilton Santos e cia., no empate em 2 a 2 no “BP”, foi coisa de cinema. Paulinho recebeu lançamento do Tati; com o peito, driblou Pampoline, e na saída do goleiro Amauri, foi aplicado aquele lençol. Era o gol de empate. Foi sensacional! Paulinho Ibiá (foto) tratava bem a pelota.

Paulinho Ibiá

CANELADAS

Na casa de um torcedor do Corinthians:

– Papai, já pode mandar os concorrentes olhar a tabela ou ainda é cedo?

Aquele jogador desempregado, antes de assinar com um clube amador da cidade, dava entrevista:

– Em que time você está jogando?

– No momento, não estou jogando em quatro times.

Na década de 60, em uma escolinha na Conquistinha, a professora pergunta:

– Carrapicho, você tem 20 latas de leite condensado, toma 15. Fica com...?

– Diarreia, fessora...

O repórter pergunta ao educadíssimo Eurico Miranda:

– O senhor gosta mesmo de fumar charutos?

– Não. Estou treinando para Pai de Santo.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, às 12 horas, pela Rádio JM FM 95.5, tem a biografia do futebol com a presença do Jean Maradona, ex-jogador do USC, e do convidado Ivinho, que batia bonito na redondinha, e Luiz Gustavo.

A garotada do Pré-Mirim promete muitos gols na rodada de amanhã. Agora, no Mirim, as duas partidas que decidem os finalistas prometem bons jogos. Uberaba precisa do empate diante do IAC. Beira Rio e Atlético buscam vitória.

Esta tarde, a velharada promete suar a camisa nos jogos da 3ª rodada dos Seniores. Gota, reumatismo e Alzheimer vão estar em evidência. Fabricio e Bonsucesso são os times mais inteiros da competição. Vitamina “C” na jogada.

Pelo Juvenil, Uberaba x Nacional jogam no Uberabão, na preliminar do Sub-20 entre Uberaba X Araflu. Outra partida que chama atenção é entre Bonsucesso x Independente. Mais quatro partidas completam a 5ª rodada.

Pelo Regional Sub-20, o Nacional viaja para enfrentar o Patrocínio e pode se manter na liderança. No Uberabão, o USC enfrenta o Araflu. Acredito no favoritismo dos nossos clubes. Uberlândia e Trianon jogam em casa.

A rodada do Amador tem jogos que vão mexer com os torcedores. Começa por Fabrício x Arem, duelo entre duas ótimas equipes. No “ADS”, o Independente vai tentar se reabilitar diante do Barcelona. Korea pega o União de Marcio Souza.

Outro jogo que promete muita emoção será realizado no “Humbertão”, entre as fortes equipes do Vila Nova x Bonsucesso, verdadeiro “choque” de líderes. Que duelo! Parque, Asa Branca e Corinthians esperam seus adversários.

Quatro novidades estão na lista elaborada pelo técnico Tite. O lateral Danilo entra no lugar de Fagner; Arthur do Grêmio e Diego do Fla vão para o meio-campo, e Tardelli vem para o ataque. Há críticas, mas Tite sabe o que faz. TRAVA.



