Guerreiro sabe jogar, mas não produz tudo aquilo que representa no campo

Sinceramente, não entendo os colegas de imprensa, principalmente a carioca, quando o assunto é sobre o atacante Paolo Guerreiro (foto), que mesmo jogando mal e não marcando gols é sempre elogiado e visto como peça importante no contexto rubro-negro. Acho que ele sabe jogar, mas não produz tudo aquilo que representa dentro de campo. “Homem de área” tem que colocar a bola pra dentro.

Então, vejamos: Jô, Pratto, Ricardo Oliveira, Fred, Deiverson, Rafael Sobis, Barrios, André, Luca e outros jogadores de frente, que não têm nem a metade do salário do peruano, estão jogando bem e fazendo gols. Exemplo: Roger e Henrique Dourado, que estão sempre balançando as redes. Enquanto isso, Guerreiro vive no mundo da paz. Vamos acordar e cobrar.

CANELADAS

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, 16, às 12 horas, pela Rádio JM FM 95.5, terá a biografia do futebol com a presença do Jean Maradona, ex-jogador do USC, e do convidado Ivinho, que batia bonito na redondinha.

O investimento é alto. Torcedor já comenta que, se o Fabrício não conseguir o título do Amador este ano, vai ser decepção. Um time recheado de craques desfila todos os domingos pelos gramados da cidade. É time semiprofissional.

Além de Rudimar, Léo Porto, Luciano Oreia, Adriano Zói e outros “craques”, o grená ainda trouxe o goleiro Arlem, o zagueiro Moisés, o meio-campo Gabriel e, ainda, Jeferson. Administração ativa de Antônio Carlos Murinho.

O fortalecimento do Fabrício vai trazer mais motivação dos adversários; todos vão querer vencer o grená. Agora, a direção e comissão técnica têm que ter habilidade para controlar a vaidade de alguns jogadores. Bom para o campeonato.

Nosso Estado terá dois representantes nas quartas de final da Série “C”. Tombense classificou-se ao empatar com o Macaé. O Tupi, mesmo derrotado pelo Bragantino, classificou-se em segundo lugar. Ambos estão perto da Série “B”.

Tombense vai jogar contra o CSA de Alagoas e o Tupi vai pegar o Fortaleza. Caso passem, chegarão à Semifinal e vão se garantir na Série “B”. Seria bom para o nosso Estado colocar mais clubes nas divisões da CBF; é um crescimento.

Ainda não vi o Araflu, Trianon e nem o Dínamo jogar, mas, pela experiência e calculando nos resultados, acho que pelo menos na primeira parte o Nacional tem amplas condições de segurar a ponta da tabela. Uberlândia também é forte.

A briga na Segunda Divisão continua acirrada. Cinco times estão brigando por duas vagas. O primeiro turno ficou com Coimbra; Ipatinga vem em segundo; Democrata, Poços de Caldas e União Luziense estão na cola. TRAVA.



