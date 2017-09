Uberabense Arnaldo conquistou o mundo da bola e brilha no Botafogo



Ele não desanimou, procurou seu objetivo, o de jogar futebol em um grande clube. Pois bem, o nosso uberabense Arnaldo, criado no bairro Fabrício, aos poucos foi conquistando o mundo da bola. Agora, como titular do Botafogo do Rio de Janeiro, vem mostrando tudo aquilo que sabe. Na verdade, vem jogando um bolão. Vimos isso no jogo de domingo, 10, contra o Flamengo, no qual ele deu até chapéu e ajudou seus companheiros a vencer o Mengão. Parabéns, Arnaldo! Acredito que você vai mais além, pois sabe jogar e está em um time ajustado.

CANELADAS

E um encanador, torcedor do Flamengo, desabafa:

– Não dá mesmo. Estamos entrando pela tubulação. Nossos goleiros são verdadeiros canos, o meio-campo é uma água, a defesa é um furo e o ataque só fica na banheira...

Ontem foi comemorado o Dia do Árbitro Esportivo e uma mãe orientou a outra:

– Não faça de seu filho um “Juiz de Futebol”. A ofendida será você!

Falta entrosamento em algum time que está disputando o Regional Sub 20. Entrosamento com a bola...

Frase de um entendido de futebol:

– Um grande e experiente treinador nunca perde a esperança. Perde só seus jogos.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira de sábado, 16, às 12 horas, pela JM FM 95.5, terá a biografia do futebol com a presença do Jean Maradona, ex-jogador do USC, e também do convidado Ivinho, que batia bonito na redondinha.

Em cinco partidas pelo Pré-Mirim, a molecadinha marcou 28 gols. USC ganhou de 10 e o IAC fez sete gols no Grená. Nos jogos de ida da semifinal do Mirim, o USC ganhou do IAC e Beira Rio ficou no zero, com Galinho.

Tirando as goleadas do Corinthians sobre a Mogiana e do Fabrício sobre o Ipiranga, os demais jogos do Senior tiveram equilíbrio nos resultados. No Juvenil, venceram USC, IAC, Fabrício e BAC. Nacional parou no Atlético: deu empate.

Nacional continua na liderança do Sub-20. O empate conquistado contra o Dínamo mostrou a qualidade do Alvinegro. A URT, em casa, ficou no empate com Uberlândia. Em Araguari, Araflu conseguiu derrotar o Trianon por 1 a 0.

Pelo Amadorão, Delta conseguiu ótima vitória sobre o Ipiranga; o timaço do Fabrício, com Léo Porto dando show de bola, goleou o Corinthians de Buiú. Carente de vitórias, o IAC volta a perder. União fez 4 a 0 no Parque das Américas.

Vila Nova joga muito, derrota o bom time do Barcelona e, numericamente, iguala com o BAC. Sete Colinas enche o Asa Branca de gols. Na outra partida que mexeu com o domingo, Bonsucesso e Korea não passaram do empate em um gol.

Ontem foi comemorado o Dia do Árbitro Esportivo, aquele que mais sofre nos jogos. Ele manda sempre, mas nunca tem razão, pois todos são contra suas marcações. Mas, sem ele, não tem espetáculo. Parabéns à turma do apito!

Muito se discute sobre poupar ou não jogadores em partidas que intercalam o Brasileirão e até mesmo sobre escalar time alternativo. Acho errado, pois, se quiser seguir em frente, tem que ter uma formação básica e a estrutura de jogo. TRAVA.

