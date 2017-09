Ticha relembra época de ouro do Futebol de Salão em Uberaba

Ticha relembra poca de ouro do Futebol de Salo em Uberaba



tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

Na foto aparece o pessoal que em época de ouro nosso Futebol de Salão defendeu o timaço do Grêmio São Benedito. Além dos ex-craques, todos com “C” maiúsculo, tem o treinador Washington Madeira e alguns que fizeram parte da fanfarra. Neste segundo encontro “Amigos para Sempre”, tem Aender, Nem, Paulo Luciano, Clevinho, Vandinho, Guerrara, Universo, Ivo, Marco Antônio, Badu, Toninho, Sete e outros que escreveram sua história nas quadras.

MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Futebol e tecnologia: - O ataque do Flamengo vai comprar videogames novos nos Estados Unidos para ver se consegue a voltar a fazer gols.

A diretoria do Bonsucesso faz comunicado a imprensa e aos seus torcedores, dizendo que perdeu TATU, agora a diretoria pensa em comprar uma furadeira.

Na hora de dormir, o marido chega com um copo d’água na mão e fala com a mulher:

--- Pronto querida trouxe seu comprimido.

--- Aspira? Mas eu não estou com dor de cabeça!

--- Que bom! Quem bom!

E o Carrapicho fala de peito aberto: - Têm pessoas que gostam de rosas, outras de margaridas... Eu gosto de tulipas cheias de chope gelado e com um belo colarinho...

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado com os melhores preços. Venha tomar um café conosco.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, 09, às 12 horas pela JM 95.5, tem a biografia do Futebol de Salão, com craques das décadas de 60 a 70, com Aender, Universo, Paulo Luciano e o técnico Washington Madeira.

O Pré-Mirim tem cinco jogos programados para amanhã. Fabricio x IAC é o que chama atenção. No Mirim tem os jogos de ida da semifinal. Independente enfrenta o Uberaba, e o Atlético espera pelo bom time do Beira Rio.

No Sênior e “veiarada” vem com tudo. A preocupação do Ipiranga é a de parar o artilheiro Cleber. Ainda esta tarde tem os jogos do Juvenil e bons jogos estão programados. Nacional pega o Galo, Vila Nova joga contra o Fabrício.

Pela segundona Democrata, quer Wantuil Rodrigues e joga em casa contra o Atlético B. Betis e Inter de Minas fazem o jogo “pilha”. Ponte Nova recepciona o Ipatinga, e o Coimbra joga liderança contra o Poços de Caldas, segundo colocado.

Postos RIO BRANCO e W1- guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Grande Abadia.

O Regional Sub-20 tem rodada importante. Na quinta-feira feira jogaram URT x Uberlândia e o placar não saiu do zero. A sequencia tem Araflu x Trianon, e em Araxá o Dínamo espera quebrar o encanto do líder Nacional. Jogão.

Esta tarde, no Uberabão, o Uberaba espera conseguir diante do Patrocínio sua primeira vitória na competição. O Colorado vem de dois empates: um em casa e outro fora. Patrocínio ainda não conseguiu marcar pontos. É às 15h30.

O Amador tem jogos importantes, tanto na ponta de cima como no meio e na rabeira. Delta pega o Ipiranga, Fabricio pode ter moleza diante do Corinthians, União encara o Parque, e o Sete Colinas vai pra cima do Asa Branca.

Jogaço no “Alfredão” entre Arem x Independente. Outro duelo que chama atenção é jogo entre Barcelona x Vila Nova, ambos tem o mesmo numero de pontos. Bonsucesso tem jogo duro e complicado diante do Korea. TRAVA.



TA CONFECÇÕES – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.