TOQUE DE PRIMEIRA

O uberabense, Cesar Augusto dos Reis Soares, 22 anos, goleiro de 1,91m, foi preparado pelo treinador Lindomar, o nosso Baiano. Cesar defende as cores do Londrina-PR, time que eliminou o Cruzeiro na semifinal da Primeira Liga. Cesar defendeu três pênaltis. O ótimo goleiro começou no Independente, depois foi jogar no Triangulo, posteriormente, foi levado ao Paraná pelo Carlos Calmon. Agora no Londrina faz a final da Liga contra o Atlético-MG.

CANELADAS

--- A conta da Cemig chegou.

--- E agora?

--- Agora? Passei a não ter mais medo do escuro. Tenho é da luz!

Carrapicho ignorantemente bronqueia:

--- Se xampu de ovo faz nascer cabelo, por que existe galinha do pescoço pelado?

Discussão entre marido e mulher. Ela nervosa fala:

--- Some da minha vida.

--- Vou sumir mesmo. Jamais encontrará alguém como eu.

--- Ótimo, felizmente.

Na Bahia, o mosquito viu a mosquita manhosa e falou:

--- Deixe de dengue.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, dia 09, às 12 horas pela JM 95.5, tem a biografia do Futebol de Salão, com craques das décadas de 60 a 70. Aender, Ivo, Clevinho, Nem, Washington Madeira e outros cobras. Imperdível.

Parece que no futebol Colômbia e Brasil fumaram o cachimbo da paz. Depois do momento comovente que cercou aquele acidente da Chapecoense, foi confirmado na partida de terça-feira. Isso é bom, futebol é festa.

Uruguai venceu e chegou à segunda colocação. Peru ganhou fora de casa e entrou na zona de classificação. A decepção maior da rodada foi o empate da Argentina, contra a lanterna Venezuela. Chile é outro que cai pelas tabelas.

O que chama a atenção na próxima rodada do amadorão são os jogos entre o líder Bonsucesso x Korea, Barcelona x Vila Nova e Arem x Independente. A briga para estar entre os oito para as quartas de final segue bem disputada. Isso é bom.

Uberaba e Nacional se preparam para seus próximos compromissos pelo Regional Sub-20. O time de Lúcio Vaz vai a Araxá encarar o Dínamo, enquanto que a equipe de Alemãozinho recebe o lanterna Patrocínio. É fazer pontos.

No final de semana os jogos do Brasileirão voltam com tudo. A expectativa é de ver o Corinthians perdendo; Grêmio, Palmeiras, Santos e Flamengo vencendo. Se for ao contrario, o campeonato vai perdendo a alegria. É o mundo da bola.

O futebol já nasce com alegria e morre com a mesma felicidade. Falamos do Pré-Mirim, onde nasce a paixão de jogar. No Sênior, onde os velhinhos se divertem pra valer. Isso significa que o esporte não tem idade, só talento.

Esta noite tem jogão de bola no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro iniciam a disputa do título da Copa do Brasil. Casa cheia, bom futebol e emoção é o que se espera da primeira partida da decisão. Sem favoritismo. TRAVA.



