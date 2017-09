Coimbra continua na liderança do Campeonato da Terceira Divisão

Coimbra continua na liderana do Campeonato da Terceira Diviso

TOQUE DE PRIMEIRA

Faltando três rodadas ou até duas em outros continentes para fechar as Eliminatórias para o Mundial da Rússia, apenas oito países têm lugar assegurado na terra da vodca. A anfitriã, Rússia; a Seleção Brasileira, que superou todas as expectativas, sendo a primeira colocada com longa margem de pontos à frente dos demais concorrentes e a seleção do Irã, que foi capaz de superar seus adversários. Em seguida vem Japão, acompanhado de Coreia do Sul. Pelo lado europeu, a Suíça vem surpreendendo e já carimbou o passaporte. Bélgica é outra seleção que vem colocando a bola no chão e os resultados positivos vêm acontecendo. Os belgas vão estar “bicando” uma vodca. E como não podia deixar de ser, a campeã Alemanha disparou nas Eliminatórias. Como sempre, os alemães vêm jogando muita bola, e mostram facilidade de antecipar sua chegada ao Mundial. Por aqui, na América do Sul, com exceção do Brasil, que já reservou o hotel para o Mundial, oito seleções ainda brigam por três vagas e uma repescagem. A briga continua acirrada, pois a diferença do segundo, Colômbia, para o oitavo, Equador, é de quatro pontos. Na rodada de hoje, Argentina, quinta colocada, pega moleza, pois joga em casa contra a fraca e lanterna Venezuela.

CANELADAS

Na rodada de sábado, um jogador Sênior caiu em campo, o massagista chegou para examiná-lo e: - Nossa, seu tornozelo está muito inchado. Foi pancada? - Não. Isso é GOTA mesmo... A amiga chega perto da loira, com vestido na mão, pede opinião: - Você acha que este vestido vai me engordar? - Por quê? Você vai comê-lo? Vou colocar o nome de duplicata no meu time. Sempre vence, nunca empata... Depois do jogo da Seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo chegou perto da torcedora e disse: - Estou vendo uma coisa linda nos seus olhos. - Verdade, Cristiano? - Sim, meu reflexo!

BOLA DE MEIA