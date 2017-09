Ticha e o equilíbrio das eliminatórias para Mundial da Rússia

Ticha e o equilbrio das eliminatrias para Mundial da Rssia



tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

O equilíbrio das Eliminatórias para o Mundial da Rússia, que envolve a parte Sul-Americana, sem falar na Seleção Brasileira que já está classificada e de maneira espetacular, pois superou todas as expectativas e faltando apenas três rodadas para o fechamento da competição, a visão é de que, do segundo ao oitavo lugar todos tem chances de chegar à Rússia. Colômbia com 25 pontos ganhos pode chegar aos 34.

Na terceira posição tem o Uruguai que pode alcançar 33 pontos; na quarta e quinta colocação tem Chile e Argentina com 23, com condições de chegar aos 32; o Peru tem 21, mesmo numero do Paraguai e 30 pontos é o limite para as duas equipes.

Equador, na oitava posição sonha em chegar aos 29 pontos. Agora, tudo isso dependente de outros resultados. Acredito que daqui pra frente, qualquer vacilo, o sonho de um deles ir ao mundial pode complicar. As primeiras quatro seleções (só faltam três vagas) se classificam direto.

A quinta seleção vai brigar por uma vaga contra uma equipe da Oceania. Façam suas contas porque já na terça-feira tem Bolívia x Chile; Colômbia x Brasil, Equador x Peru, Argentina x Venezuela e Paraguai x Uruguai. Argentina pega moleza, e como favorita pode avançar na tabela.

CANELADAS

Um jogador Sênior foi assinar com um clube da cidade e logo fez seu pedido:

--- Só quero receber em remédios para reumatismo e artrose.

Time ruim quando ganha de um time bom, tem que comemorar muito rápido, pois alegria deles é como carnaval: só dura três dias...

Árbitro no Brasil é igual cerveja: tem que estar sempre na geladeira.

Quando o Carrapicho labutava na lavoura, em roça na Conquistinha:

--- Patrão, a coisa aqui está difícil.

--- Fique tranquilo, semana quem vem melhora.

--- Oba! Vamos ter aumento?

--- Não, vou comprar novas enxadas duas caras com cabo de guatambu.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, dia 02, às 12 horas pela JM 95.5, tem a biografia da arbitragem com Rogerio Melo, Paulo Roberto, Andressa, João Ribeiro e Luiz Gustavo. Só os árbitros erram? E a pressão psicológica?

Neste final de semana começa os campeonatos do “mamando a caducando”. É o Pré-Mirim e o Sênior em ação. Ainda esta tarde tem a 3ª rodada do Juvenil com Fabricio x Independente no GL. No Mirim tem Atlético x USC e BR x IAC.

A Seleção Brasileira, no inicio da partida encontrou dificuldades, mas acabou encontrando alternativas para furar o bloqueio do Equador. A vitória consolidou o time de Tite na liderança, lugar que outra equipe não pode chegar.

Sem poder contar com Marcelo que levou segundo amarelo e com Miranda sob cuidados médicos, para o jogo contra a Colômbia, Tite chamou Alex Sandro e Jemerson. Acho que mais uma vez acertou nas escolhas. É determinação.

O Regional Sub-20 tem sua segunda rodada marcada para esta tarde. Patrocínio pega o Dínamo; Uberlândia recebe o AraFlu. Já o USC joga em Araxá contra o Trianon e promove a estreia de Jonathan. É buscar o resultado.

E por aqui, no estádio JK, o Nacional que começou a competição com vitória espera vencer mais uma. A bola da vez é a URT de Patos de Minas. Uma coisa certa, o time de Lúcio entra preparado e confiante. Ingresso R$ 10 pratas.

Jogo difícil tem o Vila Nova contra o Arem. A partida no “Humbertão” promete muita emoção. Outro jogo “cascudo” é Korea x Barcelona. Parque das Américas vai se retrancar diante do Bom Bonsucesso. Asa Branca pega o União.

Mais três jogos fecham a rodada. Ipiranga x Sete Colinas e Corinthians x Delta. No estádio “ADS”, o jovem Independente recebe o timaço do Fabricio com Luciano Orea, Rudimar, Léo Porto e outros cobras. Jogão às 10h. TRAVA.



