Rogério Uberaba sonda diretoria colorada para reforçar clube

TOQUE DE PRIMEIRA

O antes, depois e agora. São situações que os torcedores e amigos da imprensa, os mais novos é claro, ficam sempre se perguntando: por que não hoje? O que aconteceu? Antes o USC tinha Fausto, depois Machadinho e chegaram Hilton e Dílson. E agora? O que temos? Tínhamos Paulinho, depois veio Toinzinho, dois craques que marcaram época no USC. E hoje, o que está por lá? Zé Luiz e Reinaldo foram excelentes, depois vieram Valter Cardoso, Binga, Luiz Carlos Bica. E hoje? Tati foi o fita métrica, meia que foi craque e deu show de bola. Depois veio Paulo Luciano, outro craque por excelência. E hoje? Pela ponta esquerda jogava Oliveira, depois chegou Carlos Alberto, driblador e jogador altamente rápido e técnico. Veio Vicente, Elder, Nei. E hoje? Cabeça foi outro que fez a alegria dos torcedores e tristeza dos adversários. E hoje? No IAC dois ataques deixaram saudades: Zezé, Beta, Crispim, Inimá e Jarbas. Outros: Sapucaia, Cunha, Perigo, Nena e Zé Humberto. E agora? No Nacional, Tapuia, Breno, Chafi, Ismael e Valdomiro. Outros: Nicotina, Gomes, Geraldino, Tati e Ticoco. Sem falar do seu maior craque, o nosso amigo Edson Tinoco. E por ali passaram Silvinho e Serginho. E agora?

CANELADAS

Os Clubes continuam girando pelo Brasil. É isso aí: futebol é um capital de giro.

A garotinha chega em casa e vai falando para sua mãe:

- Mãe, meu namorado me levou para a casa dele e me fez brincar de médico com ele.

A mãe toma um susto, mas logo se refaz.

- O que ele fez com você minha filha?

- Ele entrou no quarto dele, me deixou esperando na sala e depois disse que não podia me atender porque estava comprometido com WhatsApp.

Uns 45 anos atrás, Carrapicho estava namorando uma garota que tinha uma irmã. Um dia, criou coragem e foi falar com o pai dela:

- Eu quero pedir a mão de sua filha em casamento.

- Qual delas? A maior ou a menor?

- Desculpe, eu não sabia que sua filha tinha uma mão menor do que a outra!!!

Ela pergunta toda dengosa:

- Querido, eu tô gorda?

- Tá nada. Você está reclamando de barriga cheia...

BOLA DE MEIA