No Mineiro da 3ª Divisão, Atlético ganha e provoca queda de Wantuil

Segundo o repórter Carrapicho, ele já viu muita gente apanhar. Uns no tapa, outros com vara de marmelo, pau, cinta e outros objetos, mas apanhar de lanterna só o Corinthians...

- Caramba, o Fabrício com aquele timão e mais Rudimar acabou perdendo?

- Foi o que aconteceu. Vila Nova teve mais GÁS.

Modéstia do treinador Antônio Carlos Murinho, do Fabrício, depois da ferrada de domingo:

- Os desastres acontecem com os grandes times e com os grandes técnicos.

- Gatinha, qual é o seu nome?

- Luzinete.

- Vixi, tô ferrado!

- Algo errado com meu nome?

- Mais ou menos, lembrei-me de duas contas atrasadas.

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira do dia 2, sábado, às 12 horas pela JM 95.5, tem a biografia da arbitragem com Rogério Melo, Paulo Roberto, Andressa O. Pereira e um(a) psicólogo(a). Por que só os árbitros erram? E a pressão?

Deu baixa no Máster B. Ganhou do Leblon e ficou com o título. No Juvenil, o Nacional bateu no Boca Jr., Pinheiros venceu o USC, IAC goleou o Vila Nova, Fabrício fez 7 a 0 no Corinthians, Butantã faturou a Merceana. Ipiranga empatou.

No Mineiro da 3ª Divisão, o Atlético conseguiu sua primeira vitória e provocou a queda do Wantuil. Deu empate entre

U. Luziense e Ponte Nova. Democrata venceu e chegou à segunda colocação, e Poços de Caldas ganhou do Betis.

O Regional Sub-20 começou mostrando equilíbrio nos seus jogos, os números mostram isso. Em casa, o Trianon passou pelo Patrocínio. URT e Dínamo ficaram no empate em um tento. Foram jogos em que a superioridade ficou à margem.

O Nacional, já “cascudo” na competição foi a Araguari e venceu o Fluminense por 1 a 0, Jonathan foi o pai da criança. No Uberabão, USC segurou o Uberlândia, buscou o empate através de Gabriel Santos. Jogo bem disputado.

O Mirim teve a vitória do Atlético sobre o Nacional e o empate entre Butantã x Beira Rio. Mas o Amadorão mostrou as reações do Sete Colinas marcando 4 a 3 no Delta e a do Ipiranga ganhando do União por 2 a 0. Asa Branca não emplaca.

Barcelona goleou o Parque por 4 a 0; Arem virou pra cima do Korea por 3 a 2; o Independente fez o vira-vira pra cima do Corinthians: 3 a 2. No clássico no “GL”, deu Vila Nova pra cima do Fabrício de Rudimar. Douglas (VN) foi o dono do jogo.

Bonsucesso é o líder invicto com 15 pontos. Vila Nova, Arem e Barcelona estão com 13 pontos. Fabrício ficou nos 12 pontos. O Independente com 8, o Korea, 6 e o Ipiranga, 4 compõem o G8. Ainda tem muita lenha pra queimar. TRAVA.