Ticha fala na coluna de hoje sobre bons times montados na cidade

TOQUE DE PRIMEIRA

Conversando com Zé Humberto, na Ótica Novo Olhar, falamos sobre bons times montados na cidade. A prioridade eram os ataques. Começamos pelo Independente, que tinha um poderoso e letal ataque na década de 50 com Zezé, Beta, Crispim, Inimá e Jarbas. Já nos anos 60, não podemos nos esquecer de Sapucaia, Cunha, Perigo e Zé Humberto. Enchiam os olhos dos torcedores do Bairro Yanque. No Nacional, o poderio ofensivo também fazia a diferença. Silvinho, Mané, Tinoco e Walter Prado. Quem se lembra de Gastão, Tinoco e Gibe? E de Nicotina, Gomes, Geraldino e Ticoco? Tanto no Independente quanto no Nacional, craques para o ataque não faltavam. Mas o Uberaba SC conseguia montar a parte ofensiva com poder de decisão. Fausto, Paulinho, Zé Luiz, Tati e Oliveira marcaram época e escreveram suas histórias. Waltinho, junto a Walter Cardoso e Carlos Alberto, só sucesso. Hilton, Toinzinho, Luiz Carlos (Naim) e Vicente (Elder) já bagunçaram muitas defesas. Ainda se destacavam Cabeça e Nei, até mesmo Binga. É como diz aquele ditado: “Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais”.

CANELADAS

Mulher no esporte:

Duas mulheres são uma dupla de tênis. Quatro mulheres são uma equipe de 4x100. Cinco mulheres, um time de basquete. Seis mulheres, um time de vôlei. Onze mulheres são um time de futebol. Dezoito mulheres, um campo de golfe.

Isso provoca divórcio:

Mulher da gente, depois de certo tempo de casamento, é igual chuchu. A gente muda a maneira de fazer, muda o tempero, mas continua naquela velha base, completamente sem gosto.

No Bar do Mané Escoura tudo é à vista. Não tem nem conversa fiada...

Um dos irmãos gêmeos morre e, no velório, perguntaram para o sobrevivente:

- Foi seu irmão que morreu?

- Não... Aquele ali no caixão sou eu!

BOLA DE MEIA

No programa Toque de Primeira deste sábado, às 12 horas pela JM 95.5, tem a biografia do Adriano Zói Pereira, e participações de Marcão Ávila (F) e Luiz Brás (VN). Vamos falar do clássico entre Fabrício x Vila Nova.

Esta tarde tem a decisão do Máster B. Baixa e Leblon buscam o título. Amanhã, no Mirim, tem Nacional x Atlético e Butantã x Beira Rio. Seis partidas estão marcadas para esta rodada da segunda fase do Juvenil.

Começa esta tarde o Regional Sub-20. Trianon enfrenta o Patrocínio; URT recebe o Dínamo. O Nacional de Lúcio Vaz vai a Araguari enfrentar o Fluminense. Naça já é cascudo no campeonato e sabe daquilo que vai enfrentar.

No Uberabão, o Uberaba SC, de Alemãozinho, faz seu “début” no certame. Logo de cara, pega o rival Uberlândia, que chega com seu treinador profissional Catanoce. A partida começa às 15h com ingressos custando R$ 10 e R$ 5.

O Mineiro da Terceira Divisão teve ontem o jogo entre Atlético B x Ipatinga e prossegue hoje com União Luziense x Ponte Nova; Democrata x Inter de Minas e Poços de Caldas x Betis. O líder Coimbra folga na rodada.

Nosso Amadorão, cheio de novidades, tem a sua 5ª rodada marcada para amanhã. Sete Colinas recebe o Delta; União joga para vencer o Ipiranga; Bonsucesso, de Paulo Vitor, é o favorito diante do lanterna Asa Branca.

Barcelona é melhor do que o Parque das Américas; Arem tem duelo equilibrado diante do Korea. Independente, em casa, busca vitória sobre o Corinthians. No “GL” tem Rudimar e o clássico entre Fabrício x Vila Nova.

O Conselho Deliberativo do USC prepara reunião para aprovar prestação de contas da direção passada e da atual. É preciso agir. O Conselho Fiscal vem trabalhando com morosidade, e isso pode complicar. São cartas na mesa.

Duas partidas abrem a 22ª rodada do Brasileiro. Fluminense e Vasco, jogo igual. Agora, o duelo entre as duas pontas entre Corinthians x Atlético-GO pode levar o Timão aos 53 pontos.

É o encontro do positivo contra o negativo. TRAVA.