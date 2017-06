Começa amanhã, o Hexagonal do amador da serie “B”

Comea amanh, o Hexagonal do amador da serie B

TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Muitas histórias envolveram o nome de Luciano Rangel Pinheiro, que de um simples diretor passou à presidência do Uberaba SC. Ele tinha muita coragem e ousadia, para o que der e vier. Tanto em jogos em casa como fora, seu temperamento era o mesmo: não tinha duas caras. No ano de 1972, quando o USC acabou ficando fora da Primeira Divisão, vendo o rival Nacional no topo, Luciano Rangel, mesmo com o time na Segunda Divisão, começou a mexer os pauzinhos e montar uma equipe de primeira. Viajou para São Paulo e contratou Ademar Pantera, que tinha sido ídolo de Palmeiras e Flamengo. A chegada do atacante na cidade provocou gozações dos torcedores: “Onde já se viu contratar um jogador com mais 100 quilos?” Pois bem... Pantera, mesmo gordo, jogou muito e fez gols incríveis, principalmente um de bicicleta contra o Noroeste de Bauru. Foi uma pintura. Em 1973, o USC já estava de volta à Primeira Divisão, só que Pantera foi dispensado e, segundo Rangel, ele estava acabando com o estoque de cerveja da cidade. Era gole e golo...



CANELADAS

O cara chega todo dia no Bar do Lagoa e pede uma pinga. Tapa o nariz e bebe em um só gole. Um dia, o Carrapicho não se conteve e perguntou:

- Escuta, por que você tapa o nariz enquanto bebe?

- É que o cheiro da pinga me dá água na boca, e eu gosto dela é pura...

No encontro entre dois sujeitos:

- Bonito o seu relógio! Quanto você pagou por ele?

- Ganhei numa corrida.

- Corrida? Que corrida?

- Uma corrida entre três pessoas.

- Interessante! Quais pessoas?

- Bem, eu, o dono do relógio e um policial.

A vida de casado é muito frustrante. No primeiro ano de casamento, o homem fala e a mulher ouve. No segundo ano, a mulher fala, o homem ouve. No terceiro, ambos falam e os vizinhos ouvem...

BOLA DE MEIA

O programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol deste sábado, a partir das 12 horas, tem como convidados Mozart Carrapicho, Paulo Vitor, do Bonsucesso, e o medalhista paralímpico José Humberto, o Batata. Imperdível.

Pela Copa das Confederações, a Seleção da Rússia tem jogo que vale a classificação, um empate contra o México, os russos ficam fora da semifinal. No Grupo B, Chile e Alemanha brigam pela primeira colocação.

O pessoal do Máster B joga esta tarde. São partidas que fazem parte da terceira rodada da categoria. Mas amanhã bem cedo a molecada do Mirim está prontinha para encher os olhos dos parentes. É a alegria dos pais.

No Junior, cinco partidas fecham a nona rodada da primeira fase. Merceana espera pelo Independente; o líder Fabrício recebe o Arem; Boca Junior quer surpreender o bom Nacional. Atlético tem que vencer o Pinheiros. USC folga.

Chegou a hora da “onça beber água”. Começa amanhã, o Hexagonal do amador da serie “B”. Quatro clubes brigam para voltar à primeira divisão. Santa Marta liderou as duas primeiras fases. Tem um timaço e tem tudo para chegar.

Os jogos quem abrem o Hexagonal são: Santa Marta x Vila Militar; Beira Rio espera pela Água Compridense e a Merceana, em casa, vai tentar sair na frente diante do Madureira. Na rodada, Santa Marta é a favorita. Tem bom time.

Pelas entrevistas de abnegados do Uberaba SC, quando são perguntados se pretendem assumir a presidência do clube, vem a resposta: “Só se ganhar na loteria.” Assim sendo, vai ser difícil alguém presidir o Colorado.

Na verdade, futebol precisa muito de grana. Bilheteria já não paga a folha, só através de patrocínio que se pode conseguir até um empate. Tudo mudou e ficou mais difícil. Achou que o futebol no interior começa a agonizar. TRAVA.



