TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Em certa oportunidade, o nosso Nenê Mama, que não tinha condução própria para viajar até o sítio de um amigo, tomou um ônibus de carreira que fazia a linha Uberaba - Conceição das Alagoas. Ao seu lado, viajava um passageiro tipicamente sertanejo, e, já de cara, perguntou ao Nenê se tinha um cigarro. A resposta foi seca: “Não fumo”. E ele insistiu: “O senhor tem palha de cigarro?”. “Já falei que não fumo”. Mais à frente, o caboclo tirou dos bolsos um papel e um pedaço de fumo de rolo, montou um cigarrinho e fumou com tranquilidade. Cinco minutos após, o cobrador apareceu pedindo a passagem para conferência. Nenê mostrou o seu, já seu companheiro de viagem procurou e não achou o bilhete. Sem saída, não soube explicar o que houve com seu tíquete. No momento de nervosismo entre o cobrador e o passageiro, Nenê Mama entrou na conversa e esclareceu o sumiço do procurado papel e disse: “Olha seu cobrador, ele não vai ter como comprovar, pois acabou de fumar o bilhete”.



CANELADAS

Mulher é o único ser verdadeiramente revolucionário no mundo, porque pensa uma coisa de manhã, outra à tarde e muda tudo à noite...

Terminada a cirurgia, o médico conversa com o paciente:

- Tenho boas e más notícias. A boa é que conseguimos salvar seus testículos.

- Obrigado, doutor. Qual é a má?

O médico mostra um vidrinho e fala:

- Aqui estão eles!

Na rodada de ontem, um jogador atuou tão mal, que seu companheiro, preocupado, perguntou:

- Foi o nosso treinador quem mandou você jogar assim?

- Não, nada disso. Sei errar sozinho...

Carrapicho pesquisou que no USC tinha um jogador que atuava com o coração. Mas a torcida preferia que ele jogasse com os pés...

BOLA DE MEIA

Nas duas fases do Amador da Série B, a contagem de pontos conquistados dos seis classificados para o Hexagonal somou: Santa Marta, 35; Merceana, 32; Beira Rio, 30; Água Comprida, 29; Vila Militar, 24 e Madureira, 24.

Uberabenses brilham no futebol internacional. Leandro Carrijo vem jogando muita bola no México. É titular absoluto do FC Juarez. Quem está no mesmo time, e titularíssimo da zaga é o garoto Elsinho, que começou na base do USC.

Serão cinco rodadas para decidir a vida dos seis times que terão acesso à Série A do Amador. A primeira rodada aponta os jogos: Santa Marta x Vila Militar; Beira Rio x Água Compridense e Merceana x Madureira.

Tanto na vida como no futebol ficar por baixo é muito complicado. Voltar à tona é muito difícil. Veja a situação do Internacional de Porto Alegre, que sente a dificuldade de vencer na Segunda Divisão. É aquela de nivelar por baixo.

O mesmo acontece com o Uberaba SC, que chegou a cair para a Terceira Divisão e foi uma luta muito grande para voltar ao Módulo II. Hoje, com dificuldade, vem sofrendo para chegar à Primeira Divisão. Nada fácil.

Mais uma proveitosa reunião na organização da festa dos 100 anos do Uberaba SC foi realizada na noite da terça-feira na residência do presidente Luiz Fernando de Freitas. As coisas caminham bem, e as necessidades sendo supridas.

No próximo sábado, a partir das 12h, o programa Toque de Primeira, a Biografia do Futebol recebe os convidados Paulo Vitor do BAC, Mozart Carrapicho e José Humberto Batata, atleta Paralímpico colecionador de medalhas.

Portugal venceu a Rússia por 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo. Hoje tem mais duas partidas, que fecham o Grupo B. Camarões encara a Austrália. Às 15 horas tem o jogaço de bola Alemanha x Chile. TRAVA.



