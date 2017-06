Nova reunião sobre o centenário do Uberaba Sport acontece nesta noite

Nova reunio sobre o centenrio do Uberaba Sport acontece nesta noite





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Nenê Mama tinha dificuldades com o português e com as palavras, por isso não conseguia se expressar com clareza. Certa vez, discutiu comigo. Tudo por causa da palavra sexta-feira. Foi em 1980, quando o Flamengo veio jogar amistosamente com o USC, no Uberabão. Os cartazes para anunciar a partida estavam sendo confeccionados na gráfica do “Lavoura”, uns 500 impressos em duas cores. Quando ele foi buscá-los, já tinham sido rodados uns 200 exemplares. Logo que pegou um dos cartazes e leu a palavra sexta-feira, com x, mandou parar o trabalho. Chamou-me e deu a maior bronca, dizendo que eu era burro, pois onde já se viu escrever sexta-feira com x. “Rapaz, sexta-feira é com s, tira logo esse x... E não vou pagar o que já foi feito. A palavra certa é ‘sesta-feira’”. Não fosse a intervenção do Raul Jardim, esse impresso estaria até hoje no prelo. Em uma viagem para BH, na delegação do USC, um jogador ficou impressionado com tantos caminhões que transportavam combustíveis, e comentou com Nenê: “O dono desta frota deve ser muito rico, será quem é”?”. Prontamente Nenê respondeu: “Sabe ler não? Está escrito em todos os caminhões. É INFLAMÁVEL seu...”!



CANELADAS

Mané Escoura falou para o Carrapicho:

- Não ligue se todos vivem fazendo piadas e tentando rebaixá-lo só porque você é gordo. Lembre-se: você é muito maior do que isso tudo.

Os psiquiatras dizem que uma em cada quatro pessoas tem alguma deficiência mental. Fique de olho em três dos seus amigos. Se eles parecerem normais, o retardado é você...

Essa não: aquele treinador “inteligente” insistia, mas não encontrava a maneira de formar uma dupla de ataque com três atacantes...

- Flamengo só empatou porque o goleiro do Fluminense foi traído pelo quique.

- E quique eu tenho com isso?

BOLA DE MEIA

A diretoria do USC marcou para esta noite, na residência do presidente Dr. Luiz Fernando de Freitas, mais uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao centenário do clube, que será comemorado dia 15 de julho, no CT Saulo de Castro.

Do berço ao asilo. O fim de semana foi animado com os campeonatos da LUF. Sábado teve a rodada do Máster B, com aqueles que já se esqueceram de como se joga. No domingo, a bola rolou com a meninada do Mirim. Show!!!

Faltando três rodadas para encerrar a primeira fase, o certame de Junior tem pelo menos quatro equipes com o pé no Hexagonal. Fabrício, líder; Uberaba, em segundo, e Independente ainda não folgaram, mas têm boa gordura de pontos.

Atlético e Pinheiros ainda sonham em conseguir nove pontos. Arem, Água Compridense e Corinthians não têm mais chances. O que vimos até agora foi um Fabrício bem montado, Nacional bem forte e um Uberaba SC se acertando.

Na última rodada da primeira fase do Amador da Série B ficaram definidas as seis equipes que vão para o Hexagonal. Elas vão brigar por quatro vagas para a Primeira Divisão. A primeira rodada da terceira fase começa no próximo domingo.

Na Chave D, Beira Rio se classificou com goleada. Madureira passou com empate. Na Chave E, Merceana venceu e passou em primeiro; Vila Militar, em segundo. Pela Chave F, Santa Marta arrasou e Água Comprida passou.

O Nacional deve participar da reunião na Liga Uberlandense de Futebol. O Alvinegro está disposto a participar do Regional Sub-20. Acho que o USC deveria pensar em entrar nessa. Seria uma boa, na busca para revelar valores.

Pela Copa das Confederações, a Alemanha venceu a Austrália por 3 a 2. O segundo tempo foi equilibrado. Hoje, a segunda rodada abre com o jogão Rússia x Portugal e a seguir tem México x Nova Zelândia. TRAVA.



Carlos Roberto Moura – Tycha.