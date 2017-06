Máster B tem sua segunda rodada programada para esta tarde

Mster B tem sua segunda rodada programada para esta tarde



TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Uma frase que ficou marcada dentro da direção do USC: “Presidente de clube de futebol tem que ter dinheiro, prestígio, carro do ano e amigos na CBF ou Federação”. Essa foi do treinador Yustrick, quando passou pelo Uberaba SC. A afirmação do “Homão” é certa, pois o comando de uma equipe tem quer ter presença e os ingredientes que fortaleçam o comando. Na época, quem dirigia o clube era nada menos que Silvio Campos, ex-dono da Telefônica; Josias Ferreira, fazendeiro; Artur Teixeira, prefeito da cidade; Rodolfinho Castro Cunha, também fazendeiro e Orlando Bruno, gerente de banco. Nenê Mama ainda reforçou a ideia: “Não gosto de trabalhar com diretoria ‘Durango Kid’”. O poder do Colorado era tanto que certa vez um árbitro, em um jogo em Lavras, contra o Fabril, atrapalhou a vida do USC, que perdeu o jogo, teve jogadores expulsos e outras ameaças. No julgamento na CBD, Nenê Mama confiava nas amizades de Ivan Cota Barbosa e o resultado foi que acharam uma irregularidade em um jogador do Fabril, que perdeu os pontos, teve renda penhorada e outras punições. Jogadores do Colorado foram absolvidos. Nenê Mama gritava pelos corredores da CBD: “Quem tem padrinho, não morre pagão”.



CANELADAS

A família está vendo o álbum de fotos, lá está um cara elegante, porte atlético, simpático, a filhinha aponta a foto e pergunta:

- Quem é esse cara tão bonito, mamãe?

- É o seu pai!

- Então quem é aquele cara gordo, feio e chato que mora com a gente?

Aquele mafioso chamou o gangster, mandou que ele matasse um inimigo e depois o enterrasse no meio do mato. Uma hora depois, ele chamou o gangster de novo:

- E aí, matou o cara?

- Ah não, fiquei com dó. Aí enterrei vivo mesmo...

O único profissional do esporte que ganha para dormir no local do trabalho é o lutador de UFC.

BOLA DE MEIA

Sem a presença do Brasil, começa hoje a Copa das Confederações, na Rússia. Às 12 horas, a anfitriã e favorita para este duelo, Rússia joga contra Nova Zelândia. Amanhã, com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal pega o México.

Pelo Grupo B, com jogos na segunda-feira, Camarões joga contra o Chile, único sul-americano na competição. Depois vem Austrália enfrentando a Alemanha, que levou apenas quatro campeões mundiais para a competição.

Máster B tem sua segunda rodada programada para esta tarde. São sete partidas e o entusiasmo dos velhinhos é grande. A festa do futebol em família começa amanhã bem cedinho. Tem início o certame Mirim. É pular cedo da cama.

No campeonato de Júnior tem o duelo sensacional entre o líder Fabrício e o bom time do Nacional. Segue com Arem x USC; IAC x Água Comprida, Corinthians x Pinheiros e Atlético x Boca Júnior. Tem craque na jogada.

A última e decisiva rodada da Série B do amador tem jogos de tirar o fôlego. Seis equipes, as duas primeiras de cada chave se classificam para o Hexagonal, e as quatro melhores entre os seis sobem à primeira divisão.

Pela Chave D, Beira Rio e Madureira lideram e têm amplas possibilidades de passar. V. Esperança, Bom Retiro e Mogiana sonham. Na chave E, Merceana na ponta, V. Militar tem possibilidades. Butantã e Atlético contam com a sorte.

Chave F tem Santa Marta praticamente classificado, e Água Compridense e São Cristóvão brigando pela outra vaga. Santa Marta joga contra o Havaí; Água Comprida com Costa Telles e São Cristóvão com o Juventude.

Para a festa dos 100 anos do USC, que seria organizada por uma comissão, ficou resolvido que todos vão pegar no “chifre do boi”. Todos trabalhando pelo sucesso do centenário. Na quarta-feira os convites vão estar à disposição. TRAVA.



