Centenário USC

TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Uma das crenças do Juquita aconteceu em Poços de Caldas. Jogar contra a Caldense não era nada fácil, pois tinha um timaço: Gilberto Voador, Buzuca, Neto, Ailton Lira, Arnaldo, Ganzepe e cia. Foi aí que Juquita preparou um “trabalho” para ganhar o jogo. À meia-noite acordou o massagista Aldair Martins, o saudoso Xim, que era ajudante do técnico, e mais os jogadores Renê, Zé Francisco e Dilson. Ele pediu que fossem até à concentração da Caldense -- ficava uns trezentos metros do hotel do USC -- e esparramassem um pó meio estranho na porta, e alertou: “Cumpram as ordens que amanhã vamos ganhar a partida”. Quando esparramavam o pó milagroso na porta, um deles esbarrou em uma lata de lixo. Foi um barulho daqueles, um Deus nos acuda, uma correria incrível... e muitos risos dos jogadores da Caldense, que conheciam as peripécias do treinador, que fingia dormir como se nada tivesse acontecido. No jogo, a Caldense ganhou de 4 a 0, a mandinga não deu certo.



CANELADAS

Do presidente do Flamengo:

- Gostaria que o Zé Ricardo continuasse, mas se ele pedir para sair, aceito imediatamente...

Essa eu fiquei sabendo ontem. Durante uma partida do USC fora de casa, um jogador caiu em campo e o árbitro perguntou:

- Você está contundido?

- Não. Estou com uma terrível ressaca.

De um torcedor do Atlético Mineiro:

“A equipe vai melhorar muito, mesmo porque pior do que está é impossível”.

Segundo o sábio Carrapicho, o casamento é igual chiclete: acabando a parte açucarada, a gente fica mastigando sem saber se cospe ou se engole...

BOLA DE MEIA



Time do Independente, campeão invicto Infantil 2017

Até agora apenas três seleções estão classificadas para a Copa do Mundo 2018. Rússia (anfitriã), Irã e o Brasil, que de maneira antecipada conseguiu o passaporte para o Mundial. As demais estão nas Eliminatórias.

Vinicius C. Gonçalves, feliz da vida, anuncia a chegada da Taça La Maruxa, que estava em processo de restauração. O troféu foi o primeiro conquistado pelo Uberaba SC, em partida realizada em 25 de dezembro de 1917.

A partida em que o USC venceu o Araguari por 3 a 1 foi jogada no antigo campo da Santa Casa de Misericórdia, hoje Hospital Escola. Lembro-me vagamente quando, em 1965, meu pai comentava sobre essa partida. Muito bom.

O Curso de Árbitros, ministrado pelo Departamento de Árbitros da Federação Mineira de Futebol, encerrou o primeiro mês de atividade. Nosso Rogério Gomes de Melo, que nasceu para apitar, faz o curso e é promessa para o futuro.

Dois campeonatos que vêm mexendo com as equipes e torcedores são o Junior, que está bem competitivo, e o Amador B, que pode apresentar surpresas ao longo das duas rodadas. O equilíbrio é a tônica da disputa.

Parece que o presidente do USC, Luiz Fernando Freitas, está gostando do que está vendo e participando. Falamos das preparações para os 100 anos do Colorado. Muito trabalho na esperança de muitas alegrias. Vamos lá. TRAVA.



