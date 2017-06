No Amador da Série B, briga para chegar ao Hexagonal continua acirrada

No Amador da Srie B, briga para chegar ao Hexagonal continua acirrada





1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Juquita José Lúcio foi a sensação como treinador dos times do interior mineiro. Por onde passou fez história, o “rei das peripécias”. Quando esteve pela primeira vez em Uberaba dirigindo o USC, já era conhecido. Foi no vestiário do estádio Boulanger Pucci, quando ele cismou que o ambiente estava carregado e precisava limpar o terreiro. Chamou o massagista Aldair Martins e disse que o goleiro Saraiva estava com “encosto” e precisava de uma limpeza, e pediu para que ele fosse buscar os ingredientes. Pouco depois, chegou Aldair com seis tijolos, galhos de arruda, defumador e pólvora seca. Colocaram o Saraiva na roda e atearam fogo na pólvora. Saraiva deu um grito e saiu correndo todo enfumaçado e com as pernas queimadas. No domingo, jogou Luiz Fernando e o Uberaba foi derrotado pelo Democrata de Governador por 2 a 1. Desta feita, o “trabaio” do “feiticeiro” não deu certo.



CANELADAS

De um torcedor do Nacional sobre o Uber-Nal de Júnior, sábado, no CT do USC:

- Clássico é um jogo imprevisível. A gente nunca sabe de quanto o melhor vai ganhar!

Aquele time do USC, mesmo jogando pessimamente o Hexagonal, tinha sempre o craque da rodada: rodada de chope.

Tem sentido. Ontem abordei o Carrapicho com uma caixa de bombom e perguntei:

- Presente pra quem?

- Para o meu médico, urologista. Ele merece.



No futebol, mais do que o sistema tático, o que comanda as emoções é o sistema nervoso...

BOLA DE MEIA

Independente é o campeão Infantil da cidade. A molecada cadete mostrou bola e conquistou o feito de maneira invicta. Valter, David, Christiano, Castanheiras e Anderson, Caio, João Victor, Matheus, Arthur Macassine, e Arthur Contarine e João Victor (Dilin) foi a escalação do título. Parabéns a todos!

Esta manhã a Seleção Brasileira, com oito mudanças, enfrenta a Austrália em Melbourne. Diego Alves; Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio, Alex Sandro, David Luiz, Paulinho Giuliano, Phelippe Coutinho, Douglas Costa e Diego Souza.

Nos Juniores, o Fabrício dispara na liderança. Nacional venceu o clássico Uber-Nal e jogou o USC para a terceira colocação. Merceana ganhou da Água Comprida e se garantiu em quarto lugar. Boca e IAC seguem na classificação.

Na segunda fase do Júnior, apenas seis equipes passam para o Hexagonal. O Atlético, com sete pontos e na sétima colocação, precisa dar a volta por cima e tem que vencer os próximos jogos. Fabrício, Naça e USC estão garantidos.

No Amador da Série B, a briga para chegar ao Hexagonal continua acirrada. Na chave D, cinco times brigam por duas vagas. Madureira e Beira Rio estão na frente. Verissimense está descartada.

Pela chave E, Merceana assume a liderança, mas tem no seu encalço Vila Militar, Butantã e Atlético. Na chave F, o timaço da Santa Marta está classificado e Água Compridense e São Cristóvão estão na briga por uma vaga.

Depois do Mundial de 1958, os jornalistas da época montaram a seleção de todos os tempos. Gilmar; Djalma Santos, Domingos da Guia, Orlando e Nilton Santos; Zito e Didi. Garrincha, Pelé, Leônidas da Silva e Ademir de Meneses.

A diretoria do USC trabalha incansavelmente para organizar a festa do século. O Centenário Colorado promete ser notícia nacional. Por outro lado, pagar as dívidas é outra preocupação que logo a seguir devem ser sanadas. TRAVA.



