USC Centenário - Cem anos de glórias alcançadas

USC Centenrio - Cem anos de glrias alcanadas

TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Quem se lembra ou ouviu falar do Juquita José Lúcio? Por aqui já passaram os mais folclóricos treinadores, João Avelino, Nelson Filpo Nunes, Alfredo Sampaio e outros que gostavam de criar sem imaginar as consequências. Nenhum deles foi mais comentado, mais conhecido e mais lendário do que Juquita, um criolo, alto, forte, rosto marcado com as cicatrizes da vida, voz alta, vestia calça boca de sino e no ombro carregava sempre um periquito, que falava mais do que o homem da cobra. Como umbandista, criou fama, e foi competente na profissão de técnico. Nas suas táticas futebolísticas ele contava sempre com o sobrenatural. Em 1973, em pleno Uberabão, antes da preleção, Juquita obrigou os jogadores a tragarem um charuto, e ele soltava baforadas. Era para tirar o mau olhado. E ainda entraram em campo com galho de arruda na orelha. Mas como ele achou que o atacante Renê estava sobrecarregado, pegou um pedaço de pau e bateu nele e no Dr. Hadel. Resultado: o USC venceu por 1 a 0, gol do Renê.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Na livraria:

- Moço tem cartão do Dia dos Namorados escrito “Você é meu único amor”?

- Tenho sim.

- Então me vê uns dez!

Essa é mais uma do Carrapicho:

Depois da Cachaça do Zebu, Cachaça da Feira, vem a Cachaça do Vasco. Até imagino como anunciá-la no mercado: “Beba com moderação, pois a queda é garantida”.

Português entra no restaurante e pede:

- Por favor, me dá uma bacalhoada!

- Já sei, o senhor é português...

- Como descobristes? Por causa do sotaque, ou por ter pedido a bacalhoada?

- Nenhum, nem outro, aqui é uma churrascaria!

A canela é um dispositivo para encontrar móveis no escuro!

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado com os melhores preços.

BOLA DE MEIA

Em partida equilibrada e de muita marcação, com a Seleção Brasileira perdendo boas oportunidades, Tite conhece sua primeira derrota sob seu comando. Para a Argentina foi um passo para a recuperação. Sampaoli estreou bem.

Pelo campeonato de Júnior, a quinta rodada aponta para esta tarde os encontros entre Água Compridense x Merceana; Pinheiros vai no “ADS” enfrentar o IAC; Boca pega o Corinthians, Fabrício x Atlético e USC x Nacional.

A última e decisiva rodada do Infantil tem para amanhã Butantã x Atlético, que jogam para cumprir tabela. USC x Beira Rio buscam vitória e torcem contra o Independente, que joga pelo empate contra o Nacional. É o título.

Perto de definir os seis clubes classificados para o Hexagonal, o Amador da Série B aponta os jogos da quinta rodada. Bom Retiro enfrenta a Vila Esperança buscando a segunda colocação. Madureira precisa ganhar em Veríssimo.

BARBOSA anuncia cimento a R$ 13,30 o saco. Acho que Waltinho ficou maluco. O estoque não para de cair. Aproveite. Av. Dep. José Marcus Cherém, 308, fone: 3336-4111. Postos RIO BRANCO e W1- guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Abadia.

Pela chave E, Merceana, com 7 pontos, visita o Atlético, que não pode perder. Vila Militar x Butantã é outro pega em busca da classificação. Se a “Cobrinha” vencer fica bem próxima. Flamengo x Leblon cumprem tabela.

Já na chave F, Santa Marta, quase lá, tem jogo difícil contra Água Compridense. São Cristóvão, se vencer o Costa Telles, chega aos 9 pontos e pode acenar para outra fase. Havaí pega o Juventude - ambos cumprem tabela.

A reunião da direção do Uberaba SC com colaboradores, que trabalham na organização da festa dos 100 anos do clube, foi proveitosa e as coisas continuam caminhando da melhor maneira possível. Muito trabalho e disposição.

O que surpreendeu a massa colorada foram as renúncias de Edvílson Alves e Leomar Naves. Edvílson já tinha programado sua saída, mas, do Leomar, a torcida esperava mais. Foi só um momento de euforia, ilusão e erros. TRAVA.



TA CONFECÇÕES – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.