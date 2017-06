Preparações para a festa de 100 anos do USC vão encaixando

Preparaes para a festa de 100 anos do USC vo encaixando





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Para manter o caixa do clube quase em dia, entre um e outro jogo do campeonato, o USC aproveitava para jogar amistosos, tipo “caça-níqueis”, e sempre em cidades perto de onde jogava oficialmente. E foi em uma cidadezinha perto de Belo Horizonte. Para o amistoso, o contrato rezava time completo, e o USC viajou com todos os seus titulares, e foi vitória fácil contra um time amador. Na hora de receber a cota do jogo, Nenê procurou o responsável por todo canto da cidade, e nada. USC não recebeu, o que deixou o dirigente descontrolado. Quase sem dinheiro para voltar a BH, Nenê mandou parar o ônibus para a refeição da moçada. Arroz, feijão, bife e batata frita. “Hoje não sai nem um refrigerante “Seu Nenê”, reclamou um jogador”. Foi aí que ele contou os jogadores. Eram 21, incluindo a comissão técnica. “Dá uma caçulinha pra cada um”. O dono do bar respondeu que não tinha guaraná pequeno, só garrafa grande. Nenê pensou e: “Então dá dez garrafas grandes. Cada um toma a metade. O 71 fica sem beber”. Na verdade, 71 era o João Avelino, técnico do USC.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Virou moda ex-jogador de clube treinar o time: Zidane, no Real Madrid; Rogério Ceni, no São Paulo e Elano, no Santos. Em breve, um árbitro assume o Corinthians.

Vampiro foi a uma festa e bebeu tanto sangue que foi parar no hospital. Lá a enfermeira pergunta:

- Qual é o seu tipo de sangue?

- Quê? Eu aqui passando mal e a senhora me oferecendo mais bebida?

Entre jogadores da Série A do Brasileiro:

- Estas viagens de avião para jogar o Brasileiro e a Libertadores são muito cansativas.

- Não acho. Nas viagens de avião o tempo passa voando.

Depois de algum tempo de casado, o casal tira a dúvida:

- Não, eu não odeio sua família, aliás, eu gosto da sua sogra muito mais do que da minha.

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado com os melhores preços.

BOLA DE MEIA

Amanhã, bem cedinho, às 7h15, tem amistoso da Seleção Brasileira contra a Argentina. O clássico será em Melbourne, Austrália. A Seleção Brasileira tem nova escalação. Tite acredita que os convocados devem valorizar a oportunidade.

Weverton; Fagner, Gil, Thiago Silva, Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Phelippi Coutinho, William e Gabriel Jesus. Este é o time que começa jogando contra uma Argentina com todos seus titulares. Bom jogo.

Jorge Sampaoli preferiu colocar os titulares com Messi e cia., pois os argentinos precisam se encaixar para que se recuperem nas Eliminatórias. A novidade é que a Globo não transmite esses amistosos, que fica por conta da TV Brasil.

No Brasil, o futebol feminino começa, embora devagar, a se desenvolver entre os principais clubes do país. Aqui em Uberaba, quando se fala no assunto, a lembrança que vem é da supercraque Jeniffer, e na nova geração, de Andressa. Sabem jogar.

BARBOSA anuncia cimento a R$ 13,30, o saco. Acho que Waltinho ficou maluco. O estoque não para de cair. Aproveite. Av. Dep. José Marcus Cherém, 308, fone: 3336-4111. Postos RIO BRANCO e W1 - guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Abadia.

Com muito trabalho as preparações para a festa dos 100 anos do USC vão se encaixando. CT Saulo de Castro vai ser o local. O que está pegando são as homenagens com os craques do passado que moram fora. Vai ter “pelada”.

Com os pés na bola e as mãos na taça, o Infantil do Independente precisa apenas de empate no jogo de domingo contra o Nacional para conquistar o título da categoria. O Alvinegro não tem a menor pretensão, mas é jogar com respeito.

Faltando duas rodadas para fechar a segunda fase do Amador da Série B, a briga para chegar à fase decisiva não está fácil. Dezoito times divididos em três chaves de seis disputam seis vagas. Santa Marta está prestes a carimbar a vaga.

A diretoria do USC sentindo-se fortalecida, e não vai dar o braço a torcer. Espera começar a planejar o profissional a partir de primeiro de agosto. No momento está voltada para o épico 100 anos do clube. TRAVA.



TA CONFECÇÕES – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.



tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.