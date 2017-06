Cerco está se fechando no final da segunda fase da Série B do Amadorão 2017

Cerco est se fechando no final da segunda fase da Srie B do Amadoro 2017





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: O leitor pede, então continuamos a falar do mito Nenê Mama. O forte do Waldomiro Campos sempre foi o de proteger os cofres do USC. Não gostava de gastar, mesmo que tivesse que atrasar com os jogadores. Sempre dizia: “Os jogadores passam e o clube fica”. Mas foi uma derrota para o América, no meio de semana, que atrapalhou a situação do time na tabela, e o próximo jogo era contra o Valério, em Itabira. Campinho ruim, instalações péssimas. Começa o jogo, USC faz 1 a 0, mas o Valério pressionava até o fim do primeiro tempo. João Avelino pediu para o time ir à frente, mas não adiantou... Recuou e tomou o empate e a virada veio no finalzinho da partida. A tristeza foi geral. Na volta, às 20h30, nada de jantar, jogadores inquietos. Dez da noite, sono chegando, fome apertando, e Nenê manda parar o ônibus no pior posto da estrada. Jogadores se alegram e Nenê adverte: “Apenas para tomar água de torneira e tirar ‘água do joelho’”. Os jogadores voltam para o ônibus, chega o Nenê com uma cesta com 21 sanduíches de mortadela. A bronca dos jogadores foi geral, mas o comandante respondeu: “Vocês não merecem mais do que isso”.



CANELADAS

José Aldo é mesmo um lutador de muita garra e vem demonstrando isso nas lutas em que realiza pelo UFC. É um atleta que quando encara seu adversário dá a CARA à tapa...

Na escola, sempre no recreio, o amigo Carrapicho tentava conquistar uma garota, mas sempre levava o fora. O tempo passou e tudo mudou: Carrapicho já não está mais na escola...

Um bêbado entrou no ônibus e disse:

- Deste lado só tem imbecil. E deste, só tem idiota!

O motorista, bravo, freou seco e disse:

- Quem é idiota?

- Agora não sei. Misturou tudo.

É claro que uma relação platônica é possível: mas entre marido e mulher.

BOLA DE MEIA

Ultimamente nossos lutadores têm pisado no octógono só para apanhar. Victor Belfort venceu, mas não convenceu. Claudinha Gadelha brigou bem, essa sim, mostrou qualidade. José Aldo, mais uma vez deu sua “cara à tapa”. Foi PENA.

Nas quartas de final da Copa do Brasil, só jogão de bola. Atlético-MG x Botafogo-RJ; Atlético-PR x Grêmio, Flamengo x Santos e Palmeiras x Cruzeiro. Sem favoritismo, essa fase do torneio vai de 26 de julho a 9 de agosto.

O uberabense Arnaldo, filho de Aguinaldo e dona Lourdes, vem fazendo sucesso na lateral direita do Botafogo carioca. Ele começou a bater sua bolinha no Fabrício e, junto ao irmão Juninho, fazia projetos para o futuro. Boa sorte, garoto.

Já o volante Zé Eduardo, filho do Marcinho Coreia, que começou no Independente, depois Cruzeiro e Seleção Brasileira, jogou oito anos na Europa, voltou ao Brasil e disputou o Carioca pelo Boa Vista, estuda propostas.

Pela sexta rodada do Junior, a equipe do USC, comandada pelo Alemãozinho, goleou o Atlético por 5 a 1. Fabrício fez 4 a 0 no Corinthians, IAC passou pelo Boca Junior e a Merceana ganhou do Pinheiros. Fabrício lidera com 16 pontos.

Na penúltima rodada do Infantil, o USC bateu no Atlético, Nacional faturou o Butantã. O Independente derrotou o Beira Rio por 3 a 0 e ficou a um empate do título. O IAC tem 12 pontos contra 9 de USC e Beira Rio. Está quase.

Mais um título para a coleção do Antônio Carlos Mourinho. Isso é bom, acho que é o maior vencedor do futebol amador da cidade. Parabéns ao treinador e ao timaço do Fabrício pelo tetra da categoria Máster! Foi mamão com mel.

O cerco está se fechando no Amador da Série B. Faltam duas rodadas para terminar a segunda fase e Merceana, Butantã, Santa Marta, Água Comprida, São Cristóvão, Vila Esperança, Madureira e Mogiana disputam seis vagas. TRAVA.



