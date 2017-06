A torcida ameaça invadir, a polícia fazia das “tripas o coração”

A torcida ameaa invadir, a polcia fazia das tripas o corao

TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO – 100 ANOS DE GLÓRIAS ALCANÇADAS: Existiam coisas que só aconteciam em Uberaba com o USC e Nenê Mama, figura matreira da cidade. No início de 1960, o campeonato mineiro pegava fogo, com o América, time encaixado que liderava a competição. Uberaba SC era o melhor do interior. O árbitro Luiz Guarda veio a Uberaba apitar o jogo dos invictos entre Zebu e Coelho. Logo no início da partida, Ticoco marca para o Uberaba. O América reage e empata com Gunga. Na segunda parte, Zé Carlos coloca o Colorado à frente, mas o tal de Luiz Guarda anula. Ticoco faz o segundo, e novamente o “juiz” anula. A torcida ameaça invadir o campo, a polícia fazia das “tripas o coração” para segurar a massa. Sentindo que o “bicho ia pegar”, Luiz Guarda apita o final do jogo e corre para os “braços” da polícia. Todos que estavam no “BP” queriam tirar uma casquinha do “apitador”, que saiu do estádio de camburão. A diretoria do USC conseguiu anular a partida alegando, segundo Nenê Mama, que uma trave estava fora do nível e que os bandeiras não estavam acompanhando as jogadas de fundo. Depois de ser convencido, Luiz Guarda confirmou tudo que Nenê falou. Jogo marcado, arbitragem carioca, tempo ruim, jogo paralisado e o restante, 25 minutos, foi jogado na segunda-feira. Veio a decepção: cabeçada despretensiosa do Jair Bala, e Waldo, goleiro do USC, engole o maior “peru”. USC perde por 1 a 0. Até hoje Nenê procura pelo goleiro.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

No consultório médico:

- Não consigo encontrar o motivo das suas dores, meu caro. Só pode ser por causa da bebida.

- Não tem importância, doutor! Volto outro dia que o senhor tiver sóbrio!

Sozinha, a loura se olha no espelho e fala:

- Já vi essa cara antes, mas onde? Já sei. É a loira que pinta o cabelo na minha frente, lá no salão de beleza!

A copeira conversa com a patroa:

- Senhora, qual é a melhor maneira de anunciar o jantar? É o jantar está na mesa ou o jantar está servido?

- Se o jantar for igual o de ontem, deve ser: o jantar está queimado!

ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

A reunião do Conselho Deliberativo e parte da Executiva realizada na noite de quinta-feira, na residência do presidente Dr. Luiz Fernando Freitas, foi das melhores. Desta feita, o número de participantes foi quatro vezes superior ao da primeira.

Assuntos sobre a parceria da base, sócio-contribuinte e a festa do centenário foram tratados com o maior carinho. É como disseram Oscar Caetano, Borjão e Luiz Humberto: “Agora é arregaçar as mangas, trabalhar e comemorar”.

Parece que aquele momento sublime de comoção e respeito com a Chapecoense está diminuindo. Tudo voltando ao normal. Por atitude agressiva de um torcedor, no jogo contra o Cruzeiro, a Chape pode ser punida. Muita polêmica.

Por falar em polêmica, a arbitragem mundial está sendo bastante contestada. Erros graves estão acontecendo. O futebol praticado com dinamismo é um dos fatores. As reclamações e a credibilidade de um árbitro pioram ainda mais.

BARBOSA anuncia cimento a R$ 13,70 o saco, acho que Waltinho ficou maluco. O estoque não para cair. Aproveite. Av. Dep. José Marcus Cherém, 308, fone: 3336-4111. Postos RIO BRANCO e W1- guiados pela mesma energia; credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM – preço é o mínimo que a gente faz. Av. Prudente de Moraes, 14, no Abadia.

Esta tarde, no “Glayer Leite”, tem a decisão do Máster. Acho que o Fabrício já levou o troféu. A goleada por 4 a 0, no jogo da ida, diz tudo. Portanto, a partir das 15 horas, o forte time grená deve comemorar mais um título.

No Junior, a quinta rodada tem Nacional x Arem; Atlético x Uberaba, Corinthians enfrenta o líder Fabrício; Independente pega o Boca Junior, e a Merceana espera pelo Pinheiros. No Infantil, três jogos estão marcados para amanhã.

No Amador da Série B, os primeiros colocados das chaves D e E, Beira Rio, Atlético, Merceana, Madureira, enfrentam Flamengo, V. Militar. Na chave F, Santa Marta e São Cristóvão brigam pela ponta da tabela. Jogão!!!

Hoje tem a estreia do programa “Toque de Primeira, a Biografia do Futebol”. É das 12h às 14 horas. Pela JM 95.5 FM. Entrevistas, bate-papo, notícias do esporte e opinião. Tudo isso com convidados especiais. Até lá, TRAVA.



TA CONFECÇÕES – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA, qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.