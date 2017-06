Poucos foram à reunião da Comissão de Festas dos 100 anos do USC

Poucos foram reunio da Comisso de Festas dos 100 anos do USC





1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Voltando a falar do Nenê Mama, homem que fez história trabalhando pelo Uberaba SC, ele foi figura espetacular que sempre deu a “cara” a bater pelo glorioso USC. Era muito inteligente e tinha umas “tiradas” interessantes. Certa feita, na Capelinha do Barreiro, tomando uma cervejinha no Bar do Lazinho, ele abordou um rapaz que passava na porta do boteco: “Por que carrega esta baita mandioca nas costas, meu rapaz?”. Na maior simplicidade, o moço responde: “Vou levar pra casa, estou com muita vontade de comer um quibebe!”. Nenê entendeu errado e disse ao parceiro da cerveja: “Parei de beber. Essa cerveja não está tão gelada e ainda por cima, amargando”. No outro domingo, Nenê queria saber de um resultado de jogo na Mangabeira e pediu, encarecidamente, ao amigo Nicodemus que passasse o mais rápido possível o resultado da “pelada”. Foi o que aconteceu e, no clássico telegrama, a mensagem foi enviada: “Amigo, viajemo. Cheguemo. Descansemo. Almocemo. Joguemo. Num ganhemo, nem perdemo. Empatemo. Abraços do Nicodemu.” Foi aí que o Nenê deitou e rolou de tanto rir.



Certa vez, jogando na Conquistinha, Carrapicho foi premiado como o melhor chutador de bola em campo. O patrocinador perguntou:

- Taí o seu prêmio. O que vai fazer com o MOTORRÁDIO?

- Oia, moço. Vou ficar com a moto, o rádio vou dar pra minha mãe...

Na limpeza que o funcionário João Luiz fez no CT Constantino Calapodopulos, só de serragem deu para encher um caminhão. Conclusão: por lá só tinha jogadores pernas-de-pau.

Nessa fase difícil que atravessa a economia do país, quase todos os clubes estão em angustiante crise financeira. O nosso Uberaba SC é o único que está habilitado a operar no VERMELHO...

A maioria dos clubes brasileiros tem banco, mas não tem dinheiro...

Poucas pessoas compareceram à reunião da Comissão de Festas dos 100 anos do Uberaba SC, o que contrariou o que estava sendo elaborado pela direção do clube. Torcedores e conselheiros, 100 anos não é brincadeira. Cadê vocês?

Essas coisas que vêm acontecendo com o Uberaba SC deixa a gente muito triste. Os resultados do semestre dentro de campo não apareceram, e a família vermelha parece ter “murchado”. Gente, o USC é uma instituição muito forte.

Torcedores e conselheiros do Colorado precisam colocar na cabeça que, a grande verdade, a decepção foi no ano passado. O time era bom... Dentro de casa precisa vencer e não conseguiu. Este ano o time foi uma vergonha. Ruim!

Então, chegando à conclusão notamos que “aquilo” montado pelo Wantuil Rodrigues não ia a lugar nenhum. Correu muito, quando chegou ao meio do caminho perdeu as forças, porque bola não tinha. Agora é pensar no futuro.

A parte psicológica sempre atrapalha, principalmente em um atleta profissional. Aconteceu com Giulliano quando jogava no USC, agora com Fábio, goleiro do Figueirense, que falhou feio e abandonou o jogo nos vestiários.

Procurador-geral do STJD, Dr. Felipe Bevilacqua, recebe inquérito e vai avaliar quais os artigos estão envolvidos o Internacional, advogado, empresário e até mesmo o jogador Victor Ramos. É muito pano pra manga.

Se o Procurador aceitar integralmente o que está no inquérito, certamente vai ter alteração na Segunda Divisão do Brasileiro. O Internacional de Porto Alegre pode ser excluído da Série B do Brasileiro. Pago pra ver.

O Amador da Série B da cidade continua sendo bem disputado. Costa Teles, Leblon, Juventude e Flamengo parece que estão sem fôlego, mas na ponta de cima, Beira Rio, Merceana, Atlético, Vila Militar, São Cristóvão e o bom time do Santa Marta continuam brigando por um lugar ao sol. TRAVA.



