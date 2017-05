Nos bastidores comenta-se que dois diretores do USC devem jogar a toalha





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Na década de 50 o nosso Uberaba SC tinha um timão e enfrentava os melhores clubes do Brasil e alguns do exterior, mas, no Triângulo, e até mesmo aqui na terrinha, rivais engrossavam o jogo pra cima do Colorado e viviam “pegas” inesquecíveis. O Zebu importava atletas, que jogavam muita bola. Lago, Yé, Piolim, Virgílio, Romeu Peliciari e outros craques da “legião estrangeira” que vestiram, com orgulho, a camisa encarnada. Independente, com Volante, Zezé e Beta, era bem forte. Fabrício foi outro time que tinha bons jogadores, entre eles Chiquinho e Lula. Atlético do Grande Abadia tinha Capilé, Fio, Teleleco e outros; Merceana era vizinha do USC, com Oswaldo, Aylor, Alvinho e Pé de Gancho. O encrencado Nacional com Chiquito Decina, Bell, Waldomiro Moura, Chafi Abud e por aí vai. Um duelo que o torcedor gostava de ver era entre Volante, zagueiro do IAC, contra o atacante Paulinho, do USC. Uberlândia sempre foi o maior rival, os jogos no “BP” como também “JR” eram sensacionais. Fluminense e Araguari montaram boas equipes, mas não chegaram a brilhar como era esperado. Waldomiro Campos, o inesquecível Nenê Mama, vibrava mais do que nunca com as vitórias do Uberaba SC. Bons tempos de glórias e conquistas.



CANELADAS

Alguns chefes de torcidas estão querendo exigir vantagens para ficar gritando e batucando nos estádios. Eles querem, também, participar dos bichos pela vitória do seu time.

Perguntaram ao Carrapicho:

- Por que você bebe?

- Para afogar as mágoas!

- E resolve?

- Que nada! Elas aprenderam a nadar!

Um sujeito volta ao médico 30 dias depois de operado, e o médico fala:

- O senhor está ótimo.

- Então já posso voltar a transar?

- Pode, mas só com sua mulher. Não quero que você se emocione.

BOLA DE MEIA

Os times do nosso Estado não conseguiram acordar na Série D do Brasileiro. A URT do amigo Rodrigo Santana fez dois jogos e perdeu os dois. Caldense já levou duas “chapuletas”. Vila Nova conseguiu um empate.

No Infantil, o Beira Rio lidera; o Independente tem o mesmo número de pontos, mas perde no saldo de gols. Uberaba vem logo atrás. Nacional, na quarta colocação, não caminha bem. Atlético e Butantã ainda não venceram.

Parque das Américas não esperava tomar aquela goleada do Fabrício. A partida foi no Zé do Tiro e o placar de 4 a 0 certamente vai refletir no jogo da volta. Certeza que o Grená, mais uma vez, fará a festa de campeão Máster.

No Júnior, as goleadas do Pinheiros sobre Água Comprida, do Fabrício pra cima do Independente e a do Uberaba SC sobre o Corinthians fizeram a diferença na tabela. O Atlético passou pelo Arem. Boca Junior derrotou a Merceana.

Na briga para chegar à terceira fase, o Amador da Série B, continua acirrada. Dividida em três chaves de seis clubes, classificando duas de cada, temos Beira Rio, V. Esperança, Atlético, Merceana, Santa Marta e São Cristóvão na frente.

Comenta-se pela cidade que dois diretores do USC que pertencem ao G5 podem jogar a toalha. Leomar Naves é um deles, mas não acredito que ele desista. Edivilson Alves não pretende continuar e pode sair depois do centenário.

Falam isso pela atitude tomada pelos dois diretores que na apresentação do projeto Funel chegaram atrasados e não aceitaram sentar-se à mesa, preferindo usar as cadeiras da imprensa e convidados. Explicável ou não?

Além do trabalho da base, daqui pra frente a direção do USC deve se preocupar com a importante festa dos 100 anos. É trabalhar na organização, elaborar bem, fazer o que deve. O momento é de alegria. TRAVA.



