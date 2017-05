Na quinta rodada do Junior: Nacional e Fabrício são os líderes

Na quinta rodada do Junior: Nacional e Fabrcio so os lderes





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: A grande “bomba” da época que envolveu os rivais Naça e USC foi a saída do Tati para o Alvinegro. A torcida do Colorado não aceitava ver seu ídolo com outra camisa, principalmente a do Expressinho da Rodovia, mas isso acabou acontecendo. A transferência se deu através de um trabalho bem feito de Péricles Galvão, Sarkis Ghazel e Sultan Mattar, que aproveitou uma situação em que os salários em “BP” estavam atrasados, e a discussão entre Tati e Nenê Mama, que cobrou do meia mais futebol e a resposta veio com o pedido de pagamento. A verdade é que quase partiram para as vias de fato. Tati pegou uma bolada grande do Nacional. Engraçado é que Zé Teófilo, funcionário do Banco Mineiro, quando viu Tati depositando aquele dinheirão, não se conteve: “Você é um traidor, se vendeu ao Nacional...”. Pior é que naquele ano, o Nacional foi a sensação do Campeonato Mineiro, ainda trouxe de reforço Diógenes, Poças, Da Silva, Oldack, Walter Prado e Silvinho. Foi bom para o futebol da cidade. Mas o USC não abaixou a cabeça e superou tudo isso. Tati marcou momentos inesquecíveis no futebol, principalmente no Uberaba SC.



CANELADAS

Azar deu aquele goleiro que engoliu um frango e morreu.

- Sentiu-se tão culpado assim?

- Não, o frango estava estragado...



Dependendo da amizade, isso acontece:

- Bem, posso ver o jogo na televisão da vizinha?

- Eu te manjo, nojento, a vizinha nem tem televisão!

Um jogador que passou esse semestre no USC declarou que pretende completar o milésimo gole ainda este ano. Depois vai pendurar o copo.

Carrapicho pergunta ao amigo Lagoa:

- Você que conhece de música, me responda em nota alta. Por que o Zeca Pagodinho canta samba, e o Exalta Samba canta pagode?

- É aí que entra o tal de Funk!

BOLA DE MEIA

Quem se gaba dos momentos vividos no Exército é o amigo Sebastião Machado, o Santista. Ele conta que seu número de chamada era o 190, mas o 201 era um negrinho com o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

Conta ainda que outros jogadores que defenderam o Santos FC estavam na mesma “turma”. Machado foi o goleiro do time do Pelé no Exército. Santista fala sobre as histórias e passagens como amigo do “Rei”. Isso é para poucos.

Esta tarde, no Zé do Tiro, tem o jogo de ida da decisão entre Parque das Américas e Fabrício. Jogão à vista. A pergunta é a de sempre: Será que o Parque consegue quebrar a sequência do timão do Grená? É pagar pra ver.

O Infantil, que tem o Independente como time da competição, disputa três partidas que prometem. A rodada é amanhã a partir das 8h30. Beira Rio é outro que briga pela liderança. Uberaba SC e Nacional buscam recuperação.

A quinta rodada do Junior -- Nacional e Fabrício são os líderes -- tem jogos importantes para esta tarde. Uberaba SC figura na terceira colocação. No Amador B, nove jogos estão programados para este domingo.

Futebol é mesmo complicado, isso para quem quer complicar. Quando eu falo que o garoto Vinicius Jr ainda não está totalmente preparado para jogar no Flamengo, tem gente que contesta. Tem que aprender alguns fundamentos.

O processo base e criação de valores são demorados. Tudo bem, todos nós sabemos disso, mas eu acredito que para o Módulo II de 2018, o USC coloca pelo menos dois garotos em campo. Isso vai ser muito bom. Aguarde.

Caso o Juvenil do USC não participe da Copa BH Juvenil deste ano, em 2018 vai estar garantido. É um grande passo. A Copa São Paulo de Juniores está na pauta do coordenador Luiz Alberto Medina. Grande tacada. TRAVA.



