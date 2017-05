A briga segue: Mogiana, Villa Esperança e Beira Rio lideram a Chave D

A briga segue: Mogiana, Villa Esperana e Beira Rio lideram a Chave D





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Voltando a falar sobre Walter Celani, o nosso Tati – que completou na última terça-feira (23), 84 anos – ele foi um meia-esquerda que marcou época no nosso futebol, disputou o Paulista pelo Radium, de Mococa. Sua vinda para Uberaba aconteceu através do Nenê Mama, que o viu treinar no Juventus. O papo entre Tati e Nenê foi questão de minutos. Nenê disse: “Lá em Uberaba, meu filho, você acha dinheiro na rua. Todo mundo é rico, e se tiver juízo vira fazendeiro”. Foi quando Tati pensou e, logo, foi pedir uma orientação para a sua mãe. Depois da consulta, dona Bárbara disse ao filho: “Cuidado com esse homem, fica esperto com ele”. Não teve problema, o jogador chegou a nossa cidade e mais tarde foi ídolo, não só aqui, como também no Palmeiras e Internacional de Porto Alegre. Tati tinha um passe longo e certeiro que recebeu o nome do lançamento de quarenta jardas de “Fita Métrica”. Era bola no pé. Ele jogava e gesticulava muito, que parecia sempre estar dando bronca em alguém. Depois de jogar em alguns times voltou para o USC. Tem mais.



CANELADAS

Mané Escoura olha o Carrapicho triste e pergunta:

- O que houve amigo?

- Claro que é o ouvido, né, seu bobo!

A moça foi procurar emprego como doméstica:

- Há uma vaga, mas é preciso tempo de serviço na última casa.

- Então tenho certeza que sou a pessoa indicada, pois fiquei 12 anos na última casa.

- Mesmo? Puxa, que maravilha, que casa é essa?

- A casa de detenção...

A loura estava tentando tirar tampinha para tomar o refrigerante:

- Que droga, a tampa não sai!

- Você tem que torcer! (explica o dono do bar).

Então ela começa a bater palmas e gritar:

Vai tampinha, vai tampinha você consegue...



BOLA DE MEIA

As opiniões se divergem. A verdade é que no futebol não é fácil trabalhar com a base, mas é necessário, pois quem planta, colhe. Se a plantação for bem cultivada, a certeza de que o produto colhido vem com qualidade.

Agora, treinar por treinar não vai resolver nada. Na fase de preparação, os treinadores têm que ter habilidade e conhecer bem o futebol. Sempre achei que o preparador da base tem que ter conhecimento e saber muito de fundamentos.

É uma fase de buscas e descobertas. A Funel possui profissionais habilitados e a maioria, com conhecimento e percepção de treinos e vestiários, pode somar muito. Diretoria e torcedores precisam é de ter paciência. Não é no estalo.

Luiz Medina, que pra mim é expert no assunto, Luciano Oreia, jogador que fez sucesso em grandes times, Rodrigo Bahia que teve uma excelente base, inclusive em Seleção Brasileira, podem fazer o nosso futebol crescer.



Ainda tem Juninho Ratinho, Alemãozinho, Marcinho e Niltinho que somam muito, e mais Diego Testa e Rafael, trocando ideias e mostrando habilidade no trato com os garotos. Acredito que o USC coloca três em campo em 2018.

A segunda fase do Amador da Série B, que classificou dezoito clubes, divididos em três chaves de seis cada - apenas dois de cada passam para a terceira fase - mostrou uma rodada de vencedores. Não teve um empate.

Mogiana, Villa Esperança e Beira Rio lideram a Chave D. Atlético, Merceana e Vila Militar estão na ponta da Chave E. Água Compridense, Santa Marta e São Cristóvão, todos da Chave F estão na frente. A briga segue.

Como estamos falando de base e organização de equipe para o futuro, a direção do USC não pode desprezar os garotos Paulo Neto, Gabriel e Lucão. A situação está difícil, mas é um investimento que pode trazer retorno. TRAVA.



