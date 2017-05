Empate de sábado entre USC e Boa foi um jogo tipo humor negro

Empate de sbado entre USC e Boa foi um jogo tipo humor negro





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Tati foi um dos melhores jogadores que passaram por aqui. Walter Celani formou, no Palmeiras, com Paulinho, Nilo, Mazola e Rodrigues uma linha ofensiva da mais alta qualidade. Do Uberaba SC foi jogar no Palmeiras, onde sua adaptação não foi nada fácil. Tudo era completamente diferente do que até então tinha vivido no Colorado. Além daqueles jogadores de ataque, o Verdão ainda tinha Waldir de Moraes no gol, Waldemar Carabina e outros cobras. Tati enfrentou a cobrança da imprensa, e o primeiro cronista a lhe cobrar foi Geraldo Bretas, que não cansava de criticar o jogador, ora chamando de “Jeca de Minas”, de “Pipoca” e assim por diante. Tati já estava para estourar com o comentarista. Certa vez, Waldemar Carabina, sentindo aquilo tudo, disse ao Tati que iria lhe apresentar o Bretas, assim eles entravam em acordo. Tati, furioso, disse: “Apresentar nada, vou é dar um soco na cara dele”. E foi num domingo, antes de uma partida contra o São Paulo, que Bretas, acompanhado de segurança – que era um verdadeiro armário – entrou no vestiário do Palmeiras, cutucou no ombro do Tati e falou: “Muito prazer, Tati”. Você quer falar comigo? Tati olhou aqueles dois caras fortes, ficou assustado, tremeu da cabeça aos pés e pensou rápido: “Prazer seu Geraldo, o senhor comenta muito bem. Parabéns”! Os jogadores que estavam por dentro da situação caíram na risada.



CANELADAS

Entre um casal apaixonado:

- Amor, quero amá-la sempre!

- Também quero, paixão. Ligue para o delator!

Do jeito que anda as coisas pelo nosso Brasil, se alguém mal-intencionado ouvir você chamar um amigo de MALA, vão tentar abri-lo pra ver se tem dinheiro.

- Carrapicho, agora o seu USC precisa colocar as cartas na mesa.

- Hei, calma! Afinal o USC é futebol, não jogo de baralho.

Tudo pode acontecer no BASQUETE, inclusive um quinteto terminar o campeonato em CESTO lugar...



BOLA DE MEIA

Pela quarta rodada do Junior, o Nacional ganhou do Atlético por 2 a 0; Corinthians fez 1 a 0 no Arem; o Uberaba SC surpreendeu o IAC e venceu por 3 a 1. Merceana ficou no zero com o Fabrício, e o Boca Junior bateu no A. Comprida.

No Máster, o Fabrício não tomou conhecimento do Pinheiros e goleou por 4 a 0. No clássico do bairro, Parque das Américas, nos pênaltis (8 a 5), eliminou o Bonsucesso. Fabrício e Parque das Américas fazem a final da categoria.

Os resultados da segunda rodada do Hexagonal do Infantil mostraram a vitória do líder Independente por 3 a 1 frente ao Butantã; o Atlético perdeu de 2 a 0 para o Beira Rio e o USC sapecou o Nacional por 3 a 1. A molecada está jogando bem.

A coluna cumprimenta o Patrocinense pelo título conquistado. Foi um time organizado do começo até o jogo final. Mostrou determinação, disposição tática e futebol para chegar ao acesso. Time bem montado e dirigido. Mereceu.



A reunião ou apresentação do projeto, tipo “berço para o futuro”, no CT Constantino Calapodopulos pode marcar uma nova era do futebol do USC. Craque a gente faz em casa. É o início daquilo que mais precisava. É só o começo.

Aquele empate de sábado contra o Boa Esporte foi um jogo tipo “humor negro”. Jogo sem graça, onde as equipes cumpriram seu papel. USC fechou o semestre melancolicamente. Boa ainda conseguiu o acesso ao Módulo I.

Agora, o que o Nacional de Muriaé fez na última rodada foi verdadeiramente falta de profissionalismo, respeito, moral e dignidade. Foi a nota triste e negra do Hexagonal. Merece uma punição pesada. Isso não se faz, Arnesto.

Agora é começar nova vida. É isso que a direção do USC deve fazer. O início do trabalho de base com seriedade vai dar certo e a colheita será ainda melhor. A direção do clube não pode esquecer-se de renovar com os garotos de ouro. TRAVA.



